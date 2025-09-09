RTL 102.5 è la radio di X Factor 2025

Mentre si attende l’inizio della conferenza stampa, dal tavolo dove sono seduti i 4 giudici e la presentatrice, parte il coro: “Ti prego aspettami, amore mio! Ma illuderti non so…”. Con gli altri colleghi ci domandiamo: perché proprio La Solitudine di Laura Pausini? Non troviamo risposta. Intanto Jake La Furia è carico. Interrogato sugli outfit promette: “Sto preparando grandi pagliacciate!”.

X Factor torna con una nuova stagione, la diciannovesima, e RTL 102.5 si conferma radio ufficialedel talent che, anno dopo anno, trova rinnovato l’affetto del pubblico italiano.

La nuova stagione

Tante le anticipazioni emerse nel corso della presentazione della nuova stagione, al Liceo Artistico Umberto Boccioni di Milano. In platea, oltre ai giornalisti, un pubblico di studenti e studentesse dell’Istituto al loro primo giorno di scuola.

Al timone dello show Sky Original prodotto da Fremantle si conferma Giorgia, reduce dal successo della scorsa edizione che l’aveva vista debuttare in conduzione. “Sei pronta?”, le chiediamo noi di RTL 102.5. “Mai - la sua risposta - ma ce la metto tutta”. Tra le sorprese che la riguardano mostrate in anteprima alla stampa, anche una versione in napoletano, improvvisata durante una delle Audition, del suo celebre successo “La cura per me”. Imperdibile.

Una delle principali novità riguarda però le file dei giudici. Al tavolo, di fianco a Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi, ci sarà Francesco Gabbani al posto di Manuel Agnelli (giunto alla fine del suo percorso dopo 6 edizioni). Il cantautore toscano festeggia il compleanno con giornalisti e fotografi proprio nel giorno della conferenza stampa di presentazione. “Abbiamo trovato chi offre il caffè…” commenta ironico un collega. Ed ecco puntuale Giorgia accennare “Tanti auguri a te” tra una foto e l’altra. “In un mondo tendenzialmente artefatto, nei concorrenti cerco una cosa semplice: l’autenticità”, racconta Gabbani. “La cosa che mi preoccupava di più - prosegue il cantautore - era dover dire di no Ai concorrenti. So come ho vissuto tutti quelli che ho preso, mi hanno fatto male il quel momento. Ma guardandomi indietro sono stati proprio quei no a farmi un gran bene”.

Questa 19esima edizione vedrà anche un’altra novità relativa ai Bootcamp. Per la prima volta i concorrenti verranno valutati dai quattro giudici ancora uniti al tavolo. Dunque, per poter passare alla fase successiva, dovranno ottenere un giudizio unanime (sia in positivo, per passare alla fase successiva, o in negativo ).

Il viaggio sarà lungo, ma il percorso porterà verso una meta ritrovata: Piazza del Plebiscito, a Napoli. Sarà ancora una volta la splendida piazza partenopea, infatti, a ospitare la finale del talent.

Gli appuntamenti con RTL 102.5

La partnership tra X Factor e RTL 102.5 rappresenta una sinergia tra due realtà che hanno fatto della musica e dell’intrattenimento il loro punto di forza. RTL 102.5, con la sua presenza capillare e la capacità di parlare a un pubblico ampio e variegato, si posiziona come il megafono perfetto per raccontare le emozioni e le sfide dei concorrenti in gara. Attraverso aggiornamenti, interviste, contenuti dedicati e ospiti, la radio permetterà di vivere ogni momento dello show anche lontano dal televisore.

Grazie anche alla piattaforma RTL 102.5 Play, gli ascoltatori potranno seguire ogni fase del programma. Durante i live show, con una postazione esclusiva nel backstage dell’X FactorArena, ai microfoni della prima radio d’Italia, in compagnia di Matteo Campese, passeranno tutti gli ospiti e i concorrenti, offrendo commenti a caldo e retroscena sulle loro esibizioni.

Oltre a coprire le fasi salienti del programma, che tutti i giovedì e su Sky e in streaming su NOW, RTL 102.5 offre anche uno sguardo dietro le quinte, con approfondimenti su giudici, concorrenti e ospiti musicali. Gli ascoltatori possono seguire in tempo reale l’evoluzione delle performance, discutere delle scelte dei giudici e tifare per i loro preferiti, creando una vera e propria community di fan che si estende ben oltre lo schermo.

Inoltre, Ogni giovedì, durante il programma The Flight, insieme a Matteo Campese e La Zac, i quattro giudici e la conduttrice si alterneranno per raccontare la puntata della serata, anticipando emozioni e svelando retroscena esclusivi.

Al via dunque questo giovedì, 11 settembre alle 21:15, su Sky, con le tre puntate delle Audition per selezionare i giovani talenti che si sfideranno in gara!