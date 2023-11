RTL 102.5 è la radio ufficiale delle Nitto ATP Finals e sarà presente al Fan Village del Pala Alpitour di Torino dall’11 al 19 novembre.

Dal 12 al 19 novembre, dalle 11:00 alle 24:00, RTL 102.5, Radio Zeta e RTL 102.5 News saranno in diretta dal Pala Alpitour con programmi, collegamenti e dj set per animare l’atmosfera del Fan Village. Gli speaker andranno in onda direttamente dal truck di RTL 102.5 presente in loco. Il filo diretto con le ATP Finals continuerà anche nei notiziari con gli inviati di RTL 102.5 e con il commento del giornalista sportivo Massimo Caputi.

Quella tra RTL 102.5 e la Federazione Italiana Tennis e Padel è una partnership ormai consolidata e testimonia la grande attenzione che la prima radiovisione d'Italia riserva allo sport e agli eventi sul territorio.

RTL 102.5, radio ufficiale dei Nitto ATP Finals, regala i biglietti per assistere al torneo. Visitando la sezione “Special & Contest” su RTL 102.5 Play, gli ascoltatori della prima radiovisione d’Italia potranno ricevere grandi sorprese.