RTL 102.5 è media partner della nuova edizione di MasterChef Italia. Lo show culinario più famoso al mondo riparte stasera, 15 dicembre, su Sky e in streaming su NOW.



A giudicare piatti e concorrenti sarà il trio di chef stellati composto da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. A loro è affidato il compito di selezionare gli aspiranti chef che formeranno la Masterclass di quest’anno e seguirli fino alla proclamazione del miglior cuoco amatoriale d’Italia.

Dopo la selezione della classe, la gara di MasterChef entrerà nel vivo. I concorrenti dovranno sfidarsi secondo il meccanismo classico, a cui però non mancheranno novità. Torneranno quindi Mystery Box, Invention Test, Pressure Test, Skill Test e gli "esami a sorpresa". Nel corso dello show interverranno tanti guest fra chef stellati e ospiti internazionali, che sottoporranno i cuochi amatoriali alle prove più insidiose. Tornano Iginio Massari, Jeremy Chan, lo chef Davide Scabin, Mauro Colagreco, Enrico Crippa e Giancarlo Perbellini.

Bruno Barbieri, ospite in radiovisione su RTL 102.5, racconta la nuova edizione: “Quest’anno abbiamo fatto un grande lavoro, abbiamo deciso di dare il via ai giovani perché sono loro il futuro. Abbiamo fatto un casting meraviglioso e ci siamo molto divertiti. In questa edizione non ho visto molti “mappazzoni”, si è alzato il livello ma si è abbassata l’età dei partecipanti, chi viene sa di cosa stiamo parlando. MasteChef è l’unico programma che se hai talento riesce a darti un futuro. Finalmente quello dello chef è diventato un mestiere importante, e questo anche grazie a MasterChef”, racconta Barbieri.

RTL 102.5, come media partner dello show, seguirà MasterChef Italia per tutta la sua durata e, ogni giovedì dalle 11:00, i giudici interverranno in diretta durante “W l’Italia” per lanciare la puntata serale.