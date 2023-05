RTL 102.5 è radio ufficiale della 90ª edizione di Piazza di Siena, il concorso equestre che si svolgerà dal 25 al 28 maggio nell’ovale di Villa Borghese a Roma. Lo storico concorso ippico, nato nel 1922, e da allora conosciuto e apprezzato a livello internazionale, accoglie da sempre tutti coloro che amano lo sport e l’equitazione.

«Siamo alla 90esima edizione di Piazza Di Siena, in una Villa Borghese bella più che mai. Abbiamo tantissimi eventi e i quindici migliori cavalieri del mondo, che saranno presenti a questo atteso evento e cercheranno di competere per aggiudicarsi un montepremi di un milione di euro. Inoltre, ci saranno tantissimi giovani al Galoppatoio di Villa Borghese, la nostra filiera giovanile, e la Pony City per i bambini che vogliono avvicinarsi al mondo del cavallo», dichiara Marco Di Paola, Presidente FISE.

RTL 102.5, radio ufficiale di Piazza di Siena, regala ai suoi ascoltatori la possibilità di assistere alla gara e di vivere straordinarie esperienze nel vivo della manifestazione. Nei prossimi giorni, visitando la sezione “Special & Contest” su RTL 102.5 Play, gli ascoltatori della prima radiovisione potranno ricevere grandi sorprese.