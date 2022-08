RTL 102.5 Power Hits Estate 2022: trionfa la “Dolce vita” di Fedez, Mara Sattei e Tananai

Un appuntamento fisso nel cuore di tanti ascoltatori che grazie allo streaming l’hanno seguito in tutto il mondo: anche quest’anno il Power Hits Estate ha acceso l’Arena di Verona. Un tutto esaurito per la grande festa targata RTL 102.5, che tradizionalmente ci traghetta verso la fine dell’estate. A condurre la serata sono Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Matteo Campese. Autori Federica Gentile e Angelo Baiguini. Il tormentone dell’estate è “La dolce vita” di un trio scatenato: Fedez, Mara Sattei e Tananai. A decretarlo la classifica, espressa nel corso delle settimane con il dato dell’airplay fornito da EarOne e il voto degli ascoltatori, tramite il sito rtl.it.





LE HIT DEL 2022

L’Arena c’è, il pubblico è caldo. Un meteorite squarcia lo schermo: è la scintilla che dà il via allo show. Sulle note di “No stress” ad aprire lo spettacolo è Marco Mengoni, vincitore della scorsa edizione di Power Hits Estate. Sale il ritmo, quello delle hit che hanno fatto da colonna sonora alle nostre vite, dall’alba al tramonto. Sul palco ci sono Alessandra Amoroso, Baby K, Blanco, Boomdabash e Annalisa, Carl Brave e Noemi, Coez, Cristiano Malgioglio, Darin, Elodie, Fabri Fibra e Maurizio Carucci, Fedez Tananai e Mara Sattei, Francesco Gabbani, Franco126 e Loredana Bertè, Fred De Palma, Ghali, Gianni Morandi, Irama, La Rappresentante di Lista, Madame, Malika Ayane, Myss Keta, Pinguini Tattici Nucleari, Rhove, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Rkomi, Sangiovanni e Tommaso Paradiso.





SORPRESE SPECIALI

Ma Power Hits Estate è anche colpi di scena. Che non sono mancati neanche quest’anno. I due super ospiti, Biagio Antonacci e Eros Ramazzotti, ci regalano un medley dei loro più grandi successi. Ma da ricordare, in questa serata speciale, c’è anche un arrivo inaspettato. Il palco si spegne. Dal buio, una voce arriva potente: è quella di Ultimo, che emoziona un’Arena di Verona illuminata da cellulari e accendini. Tanti puntini, tante luci, tante voci, per un’emozione assicurata.





TUTTI I PREMI

Oltre al titolo di canzone dell’estate, sono arrivati anche altri premi speciali. E allora per Fedez, Tananai e Mara Sattei c’è anche il Premio FIMI, che va al singolo italiano più venduto in questa estate. A conquistare invece il titolo di album più venduto c’è Blanco: il suo “Blu Celeste” riceve il premio POWER HITS TOP ALBUM. È Dargen D’Amico poi ad aggiudicarsi il Premio SIAE: la sua “Dove si balla” è il brano più suonato in tutti gli eventi musicali in Italia. Artisti che entrano anche nella storia, come fa Ultimo, il più giovane cantante italiano ad esibirsi negli stadi: un record da suggellare con il PREMIO POWER HITS PLATINO. Infine c’è spazio anche per la musica internazionale: con la sua “Superstar” Darin riceve il premio PMI, per il singolo indipendente più suonato dalle radio.





COPERTURA CAPILLARE, SEMPRE NEL SEGNO DELLA RADIOVISIONE

Un evento incredibile che si distingue da sempre per il rapporto speciale con il pubblico. Oltre a un’Arena di Verona piena, è stato possibile seguire Power Hits Estate 2022 anche in radiovisione, su RTL 102.5, Radio Zeta, Sky Uno, TV8 e NOW. Spazio anche per lo streaming, su RTL 102.5 Play - dove è possibile rivedere tutte le esibizioni ed accedere a contenuti esclusivi, con un occhio speciale sul red carpet. Una copertura a cui si è aggiunta una valanga di interazioni sui social, dove l’hashtag ufficiale #PowerHitsEstate2022 ha dominato le tendenze. Si conclude cosi l’estate e il ciclo iniziato il 9 giugno a Roma con il Radio Zeta Future HIts Live: RTL 102.5 si conferma amica e compagna per tutti i Very Normal People.