RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 Grand Opening, l'estate parte da qui! Domenica 31 maggio 2026 al Centrale del Foro Italico Roma

Redazione Web

30 dicembre 2025, ore 10:19

Dalla capitale d’Italia parte la sfida per il tormentone dell’estate, verso la finalissima di settembre all'Arena di Verona, una serata per celebrare il 10° anniversario di RTL102.5 Power Hits Estate

In occasione del decimo anniversario, RTL 102.5 Power Hits Estate raddoppia! il Gruppo RTL 102.5 - formato da RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia - è entusiasta di presentare RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 Grand Opening.

Il 31 maggio 2026, presso il Centrale del Foro Italico di Roma, un cast straordinario di artisti sarà protagonista di una serata-evento imperdibile: inizia dalla Capitale d’Italia la sfida che decreterà il vero tormentone dell’estate 2026, un viaggio musicale che attraverserà tutta la stagione più bella verso la finalissima di settembre all’Arena di Verona.

RTL 102.5 Power Hits Estate Grand Opening: l’estate parte da qui! I biglietti per RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 Grand Opening sono già disponibili su TicketOne: link

L’hashtag ufficiale del RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 Grand Opening è: #RTL1025PHE26


