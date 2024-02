RTL 102.5 presenta "‘70 ‘80 ‘90 all’ora”: i grandi successi della musica dance mixati dal dj Massimo Alberti

Dal 1° marzo, ogni venerdì, dalle 18:00 alle 19:00, RTL 102.5 farà ballare e cantare tutti gli italiani. La grande musica dance sarà in diretta nel nuovo programma "‘70 ‘80 ‘90 all’ora”: un’ora di successi nazionali e internazionali che hanno rappresentato la colonna sonora di intere generazioni.

Un nuovo appuntamento settimanale per gli ascoltatori della prima radiovisione d'Italia, che avranno l'opportunità di rivivere le emozioni e le atmosfere delle epoche passate attraverso le hit che hanno fatto la storia della musica, mixate dal grande dj di RTL 102.5 Massimo Alberti.

"Un modo unico per dare il benvenuto al weekend, accompagnando gli italiani in viaggio e non solo", afferma Massimo Alberti. "Un'ora di musica non stop, con una carrellata di successi che si susseguono ininterrottamente, uno dopo l’altro. Una volta sintonizzati, non riuscirete più a staccarvi dalla radio. Credetemi"

"‘70 ‘80 ‘90 all’ora", è in onda ogni venerdì, dalle 18:00 alle 19:00, su RTL 102.5, in radio e in radiovisione ai canali 36 del digitale terrestre e 736 di Sky e sempre in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play.