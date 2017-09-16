Ryanair, annullati 2mila voli per “miglioramento puntualità”

A causa di maltempo, scioperi e ferie di piloti la puntualità è scesa sotto l’80%

La compagnia di voli low-cost più famosa del mondo, Ryanair, ha deciso di annullare 40-50 voli al giorno per le prossime sei settimane per migliorare la puntualità della compagnia aerea. I motivi dei ritardi sono, secondo la stessa Ryanair, gli scioperi dei controllori di volo, il maltempo e le ferie di piloti ed equipaggio riscontrati in queste prime due settimane di settembre. La compagnia assicura che "i clienti saranno contattati direttamente in merito alle cancellazioni e verranno offerti voli alternativi o rimborsi completi".

