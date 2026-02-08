Sabotaggio dei treni dell’Alta velocità a Bologna, sarà aperto un fascicolo per terrorismo e attentato ai trasporti

08 febbraio 2026, ore 18:00
“Una volta individuati i responsabili, presenteremo richiesta di risarcimento dei danni milionari perpetrati” ha annunciato il Mit
La Digos ha depositato in Procura una prima comunicazione per il sabotaggio di ieri alla circolazione ferroviaria, con il danneggiamento dei cavi della rete a Bologna. I magistrati stanno ancora valutando gli atti ma, secondo quanto si apprende, un fascicolo sarà aperto contro ignoti per le ipotesi di associazione con finalità di terrorismo e attentato alla sicurezza dei trasporti. Il sabotaggio non è stato ancora rivendicato. Il ministero dei Trasporti, guidato da Matteo Salvini, ha diffuso la seguente nota: "In merito ai sabotaggi sincronizzati alle linee ferroviarie avvenuti nella giornata di ieri che hanno causato ritardi e disagi a migliaia di passeggeri per i quali è stata aperta un'inchiesta per terrorismo e una volta individuati i responsabili, il Mit presenterà richiesta di risarcimento dei danni milionari perpetrati. È pronta un'azione decisa per mettere fine a simili azioni di inammissibile gravità che creano solamente disagi a milioni di italiani".
Intanto, dopo gli scontri avvenuti ieri a Miilano, nel corso della protesta contro le Olimpiadi invernali, sono arrivati nuovi provvedimenti. Manifestazione non autorizzata e travisamento: sono le accuse con cui sono stati denunciati almeno tre dei sei manifestanti portati ieri in Questura e poi rilasciati. I sei sarebbero cinque milanesi, di cui due donne, e un torinese vicino al centro sociale Askatasuna, quest'ultimo ha ricevuto anche un foglio di via dal capoluogo lombardo.