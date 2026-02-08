Sabotaggio dei treni dell’Alta velocità a Bologna, sarà aperto un fascicolo per terrorismo e attentato ai trasporti

La Digos ha depositato in Procura una prima comunicazione per il sabotaggio di ieri alla circolazione ferroviaria, con il danneggiamento dei cavi della rete a Bologna. I magistrati stanno ancora valutando gli atti ma, secondo quanto si apprende, un fascicolo sarà aperto contro ignoti per le ipotesi di associazione con finalità di terrorismo e attentato alla sicurezza dei trasporti. Il sabotaggio non è stato ancora rivendicato. Il ministero dei Trasporti, guidato da Matteo Salvini, ha diffuso la seguente nota: "In merito ai sabotaggi sincronizzati alle linee ferroviarie avvenuti nella giornata di ieri che hanno causato ritardi e disagi a migliaia di passeggeri per i quali è stata aperta un'inchiesta per terrorismo e una volta individuati i responsabili, il Mit presenterà richiesta di risarcimento dei danni milionari perpetrati. È pronta un'azione decisa per mettere fine a simili azioni di inammissibile gravità che creano solamente disagi a milioni di italiani".

Intanto, dopo gli scontri avvenuti ieri a Miilano, nel corso della protesta contro le Olimpiadi invernali, sono arrivati nuovi provvedimenti. Manifestazione non autorizzata e travisamento: sono le accuse con cui sono stati denunciati almeno tre dei sei manifestanti portati ieri in Questura e poi rilasciati. I sei sarebbero cinque milanesi, di cui due donne, e un torinese vicino al centro sociale Askatasuna, quest'ultimo ha ricevuto anche un foglio di via dal capoluogo lombardo.



