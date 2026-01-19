San Giovanni Lupatoto: il mistero di Diego Baroni, 14 anni, sparito da casa da una settimana, potrebbe essere a Milano

Gabriele Manzo

19 gennaio 2026, ore 18:30

Il ragazzo è uscito da casa dicendo che andava a scuiola, ma non vi è mai arrivato, visto alla stazione ferroviaria di Porta Nuova, avrebbe detto ad una conoscente che andava a Milano


Da otto giorni Diego Baroni, 14 anni, non dà notizie. Il ragazzo è studente al primo anno delle superiori ha lasciato la sua abitazione a Pozzo di San Giovanni Lupatoto, nel veronese, una settimana fa, dicendo che sarebbe andato a scuola. L'ipotesi iniziale degli inquirenti era quella di una bravata adolescenziale per visitare una grande città, ma il lasso di tempo trascorso dalla sparizione preoccupa i familiari e l'intero paese. La famiglia ha riferito di essere in attesa di sviluppi delle indagini, in atto anche e soprattutto sul territorio di Milano, lì dove il cellulare dello studente di San Giovanni Lupatoto ha agganciato l'ultima cella telefonica.
La sera di lunedì 19 gennaio, un momento dedicato al ragazzo con una camminata silenziosa nel paese. Alla marcia presenti amici, parenti e compagni della squadra di Basket di Diego, e anche il vescovo di Verona.

"L'intera amministrazione comunale auspica il ritorno di Diego e gli chiede di farsi sentire, anche solo tramite un messaggio o una telefonata, con la sua famiglia. Un contatto allevierebbe molto il loro dolore" dice l'assessora alla comunicazione del comune di San Giovanni Lupatoto. Debora Lerin.

Diego è alto 1 metro e 80 centimetri, al momento della scomparsa indossava un giubbotto blu col cappuccio, i pantaloni della tuta scuri, lo zaino nero e il berretto di lana scuro. Sulla vicenda è stato aperto un fascicolo di indagine per il quale non è stato ancora ipotizzato alcun reato. E’ un ragazzo senza alcun apparente problema, inserito socialmente, fa sport, frequenta la parrocchia.

Si cercano tracce sui social, segnalati avvistamenti, da persone che lo conoscono. Diego è stato visto alla stazione di Porta Nuova dove avrebbe detto a una conoscente di essere diretto a Milano per incontrare alcuni amici. Proprio nel capoluogo lombardo il telefono cellulare del ragazzo si è agganciato per l’ultima volta alle celle telefoniche, nella giornata di mercoledì. Da allora, il silenzio totale.


