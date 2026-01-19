San Giovanni Lupatoto: il mistero di Diego Baroni, 14 anni, sparito da casa da una settimana, potrebbe essere a Milano





Da otto giorni Diego Baroni, 14 anni, non dà notizie. Il ragazzo è studente al primo anno delle superiori ha lasciato la sua abitazione a Pozzo di San Giovanni Lupatoto, nel veronese, una settimana fa, dicendo che sarebbe andato a scuola. L'ipotesi iniziale degli inquirenti era quella di una bravata adolescenziale per visitare una grande città, ma il lasso di tempo trascorso dalla sparizione preoccupa i familiari e l'intero paese. La famiglia ha riferito di essere in attesa di sviluppi delle indagini, in atto anche e soprattutto sul territorio di Milano, lì dove il cellulare dello studente di San Giovanni Lupatoto ha agganciato l'ultima cella telefonica.

La sera di lunedì 19 gennaio, un momento dedicato al ragazzo con una camminata silenziosa nel paese. Alla marcia presenti amici, parenti e compagni della squadra di Basket di Diego, e anche il vescovo di Verona.



