San Giovanni Lupatoto: il mistero di Diego Baroni, 14 anni, sparito da casa da una settimana, potrebbe essere a Milano

19 gennaio 2026, ore 18:30
Il ragazzo è uscito da casa dicendo che andava a scuiola, ma non vi è mai arrivato, visto alla stazione ferroviaria di Porta Nuova, avrebbe detto ad una conoscente che andava a Milano
"L'intera amministrazione comunale auspica il ritorno di Diego e gli chiede di farsi sentire, anche solo tramite un messaggio o una telefonata, con la sua famiglia. Un contatto allevierebbe molto il loro dolore" dice l'assessora alla comunicazione del comune di San Giovanni Lupatoto. Debora Lerin.
Diego è alto 1 metro e 80 centimetri, al momento della scomparsa indossava un giubbotto blu col cappuccio, i pantaloni della tuta scuri, lo zaino nero e il berretto di lana scuro. Sulla vicenda è stato aperto un fascicolo di indagine per il quale non è stato ancora ipotizzato alcun reato. E’ un ragazzo senza alcun apparente problema, inserito socialmente, fa sport, frequenta la parrocchia.
Si cercano tracce sui social, segnalati avvistamenti, da persone che lo conoscono. Diego è stato visto alla stazione di Porta Nuova dove avrebbe detto a una conoscente di essere diretto a Milano per incontrare alcuni amici. Proprio nel capoluogo lombardo il telefono cellulare del ragazzo si è agganciato per l’ultima volta alle celle telefoniche, nella giornata di mercoledì. Da allora, il silenzio totale.