“SAN SIRO DANCE”, GABRY PONTE A RTL 102.5: «NEL PRIMO GIORNO DI VENDITA SONO STATI ACQUISTATI 30 MILA BIGLIETTI, UN GRANDE ATTESTATO DI STIMA»

Sabato 28 giugno 2025, lo Stadio San Siro di Milano si trasformerà nella più grande pista da ballo d’Italia con "SAN SIRO DANCE", powered by RTL 102.5. L’evento vedrà Gabry Ponte come protagonista indiscusso. Per la prima volta, la Scala del calcio risuonerà delle hit di uno dei più celebri deejay e producer italiani a livello internazionale, offrendo ai fan un’esperienza straordinaria e un evento senza precedenti nel panorama musicale. Ospite di RTL 102.5, Gabry Ponte racconta: «Nel primo giorno di vendita sono stati acquistati 30 mila biglietti, un attestato di stima incredibile. L'idea è nata spontaneamente dopo il tour nei palazzetti dello scorso anno per celebrare i miei 25 anni di carriera. Doveva essere una data evento al Forum di Assago, ma è andato subito sold out, e così abbiamo fatto un tour vero e proprio. Alla fine della prima data al Forum, ricordo che ho spento la musica, si sono accese le luci e, con il Forum ancora pieno, un gruppo di ragazzi ha iniziato a urlare ‘San Siro, San Siro, San Siro’. Non ci ho dormito la notte. Il giorno dopo ne ho parlato con il mio team, e ci siamo detti: ‘Ma se provassimo?’ Mi hanno dato del matto, ma poi loro sono più matti di me, perché mi hanno supportato. Non ho ancora iniziato a pensare allo show, so solo che cercherò di metterci tutto me stesso per creare uno spettacolo incredibile. Ora inizia tutta la parte divertente!»

Gabry Ponte è pronto a dare il via all'estate con un'esplosione di energia e ritmo, portando sul palco di San Siro tutte le sue hit che hanno segnato la storia della musica dance. Una serata unica, dove musica, emozioni e ricordi si fonderanno per far ballare Milano tutta la notte. L’evento sarà una grande festa all'insegna del divertimento, in cui verranno celebrati quei successi che hanno fatto scatenare intere generazioni. «È un grosso evento, sarà una grande festa insieme a RTL 102.5. Per me, già il Forum era una cosa pazzesca, difficile da immaginare. Nell'immaginario collettivo, il DJ appartiene al club. Quando ho iniziato a fare questo lavoro, il DJ suonava in un angolino nascosto di un locale, dove non lo guardava nessuno. Oggi l'idea di fare questo è pazzesca; non era nemmeno nei miei sogni», racconta Gabry Ponte a RTL 102.5.

LA COLLABORAZIONE CON RTL 102.5

"SAN SIRO DANCE" di Gabry Ponte si inserisce perfettamente al percorso tracciato da Lorenzo Suraci, fondatore di RTL 102.5, che negli anni '90 è stato il primo in Italia a portare la discoteca in radio. Grazie alla sua visione innovativa, RTL 102.5 ha rivoluzionato l'intrattenimento musicale, trasmettendo musica dance direttamente in FM, rendendo l'energia dei DJ set accessibile a milioni di ascoltatori. Ancora oggi, "La Discoteca Nazionale" va in onda ogni sabato sera, continuando questa tradizione e confermando RTL 102.5 come punto di riferimento per la musica e il divertimento, portando il mondo del clubbing direttamente nelle case degli italiani.

“SAN SIRO DANCE” celebrerà questa tradizione con una serata all'insegna del divertimento e della musica, dove Gabry Ponte farà ballare Milano sulle sue hit che hanno segnato la storia della dance. Sarà una notte di emozioni e ricordi indimenticabili, in cui RTL 102.5, ancora una volta, si confermerà come il punto di riferimento per le generazioni che hanno fatto della musica un'esperienza di vita.

I biglietti dell’evento sono già disponibili. Per info: www.livenation.it