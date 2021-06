Sangiovanni ospite in studio a RTL 102.5: "Non mi aspettavo così tanta gente che mi seguisse, è una figata"

18 anni appena compiuti, un doppio platino per “Lady”, due dischi d’oro per “Guccy Bag” e “Tutta la notte” e oltre 2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify Italia: tutti i pezzi del suo primo EP sono nei primi quaranta brani più ascoltati su Spotify.

“Sono molto orgoglioso, è una raccolta dei pezzi che ho fatto ad ‘Amici’ e contiene anche ‘Malibù’ il mio ultimo inedito uscito insieme all’EP il 14 maggio e anche la cover ‘Maledetta Primavera’, una delle tante che ho fatto ad ‘Amici’, l’ho riscritta e riarrangiata. Io faccio tanta ricerca musicale, mi piace molto, quindi la canzone la conoscevo già, mi piace molto il cantautorato italiano, scoprire cosa c’era prima”.

Il desiderio di collaborare con Madame e Jovanotti

“Desidero tantissimo collaborare con Madame, un po’ per l’amicizia che c’è e anche perché è l’artista donna che sento più vicino a me come sound e come messaggi di musica, sicuramente arriverà qualcosa con lei. Quando io ho cominciato a fare musica, Madame è stata la prima persona a credere in me, mi ha scoperto, mi ha insegnato un sacco di cose, mi ha aiutato tanto”.

“Poi mi piacerebbe tanto collaborare con Jovanotti che per me è l’olimpo della musica italiana per il linguaggio semplice e diretto, sul fronte internazionale sicuramente Justin Bieber”.

Le canzoni in radio

“La radio è un mondo diverso dallo streaming, dalle altre piattaforme, la radio è un po’ il popolo, parlare alle persone, essere qui in radio oggi e sentire i miei pezzi in radio è un onore incredibile, per me che voglio comunicare direttamente alla gente, venire in radio, è la cosa più bella che potessi fare oggi”.

“Non mi aspettavo così tanta gente che mi seguisse, uscire poi da casa e vedere così tante persone dopo mesi che non vedevo nessuno, è stata una figata, bellissimo”.

Progetti futuri

“Ho tante idee, non vedo l’ora di lavorare, di fare nuova musica, stare in studio non ho ancora avuto tempo di farlo perché sono in giro, è una chiusura che mi manca, scrivere un pezzo mio dall’inizio alla fine, incontrare i produttori e lavorare con loro”.