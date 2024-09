Sanremo 2025, Carlo Conti al Tg1: "Una bella novità per le nuove proposte..."

Carlo Conti al Tg1. Dall'altra parte, su Nove, l'esordio di Amadeus. Tutto in diretta. Scontro a colpi di share tra Rai1 e Nove, due colossi della tv. Il direttore artistico e conduttore di Sanremo, Carlo Conti, annuncia le novità del prossimo Festival. Amadeus, invece, dà il via alla nuova (attesissima) stagione televisiva.





LE PAROLE DI CONTI

“Sto ascoltando tante canzoni dei big ma voglio dire che c'è una bella novità per le nuove proposte, faremo una specie di talent in cinque serate su Rai2, vi dirò poi anche chi condurrà, non le condurrò io sarebbe troppo, e come arriveremo alla selezione dei migliori come nuove proposte 2025. Stiamo lavorando con la commissione artistica, ne approfitto per dire che fino al 9 ottobre c'è tempo per le nuove proposte'', svela al Tg1.





CAPITOLO BIG IN GARA

E poi i 24 cantanti in gara, i big del Festival. Conti racconta di aver ricevuto tantissime proposte musicali. "Vuoi sapere i 24? È presto ma li annunceremo all'inizio del mese di dicembre al Tg1", scherza in diretta al Tg1. ''Mi stanno mettendo in difficoltà, c'è di tutto dalla melodia al brano impegnato, la dance, insomma sarò in difficoltà. Quando mi arrivano i brani li ascolto a volume basso li memorizzo, poi man mano in momenti inaspettati li sento, improvvisamente come se fossero in radio", dice ancora.





CONTI SI DIVIDE TRA TALE QUALE SHOW E SANREMO

Intanto, Conti torna in tv con Tale quale show, il programma del venerdì sera di Rai1 con la nuova formazione in giuria: Alessia Marcuzzi, con Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Un cast pazzesco: Simone Annicchiarico, Massimo Bagnato, Thomas Bocchimpani, Feysal Bonciani, Roberto Ciufoli, Carmen Di Pietro, Kelly Joyce, Justine Mattera, Giulia Penna, Amelia Villano e Verdiana Zangaro.