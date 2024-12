Sanremo 2025. Carlo Conti svela i titoli delle canzoni dei Big. Prima passerella per gli artisti in gara Photo Credit: Fotogramma.it

La marcia di avvicinamento all’Ariston stasera è passata per “Sarà Sanremo 2024”. E per la scelta dei 4 giovani che faranno parte della categoria ‘Nuove proposte’. La giuria per un 50% e il pubblico a casa, per il restante 50% hanno deciso chi andrà al Festival targato Carlo Conti. Il conduttore ha anche svelato i titoli delle canzoni dei big.

LE NUOVE PROPOSTE IN GARA

Vale Lp e Lil Jolie sono state le prime artiste a conquistare il palco del Festival di Sanremo 2025 tra le Nuove Proposte con il brano Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore. Il duo ha vinto la sfida diretta contro Mew (con il brano Oh my God). Alex Wyse è il secondo giovane artista a conquistare il suo posto con il brano Rockstar, dopo aver battuto Selmi (con Forse per sempre). Settembre è il terzo giovane artista con il brano Vertebre, ha vinto la sfida contro Angelica Bove (con il brano La nostra malinconia). Maria Tomba è la quarta e ultima giovane artista a conquistare un posto sul palco dell’Ariston, ha vinto la sfida diretta contro Etra con il brano Spazio (tra le dita).

PRIMA PASSERELLA PER I BIG

Sul palco del Teatro del Casinò i trenta big della musica in gara hanno annunciato i titoli delle canzoni che porteranno all’Ariston dall’11 al 15 febbraio 2025. Vediamoli insieme.

ARTISTI CAMPIONI e TITOLI CANZONI

Achille Lauro - Incoscienti Giovani

Bresh - La tana del granchio

Brunori Sas - L’albero delle noci

Clara - Febbre

Coma_Cose - Cuoricini

Elodie - Dimenticarsi alle 7

Emis Killa - Demoni

Fedez - Battito

Francesca Michielin - Fango in Paradiso

Francesco Gabbani - Viva la vita

Gaia - Chiamo io chiami tu

Giorgia - La cura per me

Irama - Lentamente

Joan Thiele - Eco

Lucio Corsi - Volevo essere un duro

Marcella Bella – Pelle diamante

Massimo Ranieri - Tra le mani un cuore

Modà - Non ti dimentico

Noemi - Se t'innamori muori

Olly - Balorda nostalgia

Rkomi - Il ritmo delle cose

Rocco Hunt - Mille vote ancora

Rose Villain - Fuorilegge

Sarah Toscano - Amarcord

Serena Brancale - Anema e Core

Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento - La mia parola

Simone Cristicchi - Quando sarai piccola

The Kolors – Tu con chi fai l’amore

Tony Effe - Damme 'na mano

Willie Peyote - Grazie ma no grazie