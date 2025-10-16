Sanremo 2026: il regolamento ufficiale, 26 i Big in gara (salvo deroghe dell'ultimo momento). Carlo Conti stasera al Tg1

Sanremo 2026: il regolamento ufficiale, 26 i Big in gara (salvo deroghe dell'ultimo momento). Carlo Conti stasera al Tg1

Massimo Galanto

16 ottobre 2025, ore 12:26

Ecco il meccanismo, serata per serata, del Festival in programma dal 24 febbraio

Questa sera Carlo Conti interverrà al Tg1 delle ore 20.00 per parlare del regolamento del Festival di Sanremo 2026, che è stato diffuso proprio oggi. Scopriamolo insieme.

Sanremo 2026: il regolamento ufficiale

Saranno 26 i Big in gara. Previsto l’accesso di diritto nella categoria “Nuove Proposte” di 2 artisti provenienti da “Area Sanremo”, che si aggiungeranno ai 2 selezionati durante la finale di “Sanremo Giovani” del 14 dicembre, in onda su Rai 1.

Confermate le tre le giurie che voteranno gli artisti in gara: Televoto del pubblico; Giuria della Sala Stampa, Tv e Web; Giuria delle Radio, con un peso percentuale rispettivamente del 34, 33 e 33%.

Sanremo 2026: le singole serate

Passando all’analisi delle singole serate, nella prima (il martedì) si esibiranno i 26 Big/Campioni e le canzoni verranno votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web.

Durante la seconda (il mercoledì) si esibiranno 13 Big/Campioni, votati dal pubblico - attraverso il Televoto - e dalla Giuria delle Radio, ciascuno con un peso pari al 50 %.

Per la categoria Nuove Proposte, i 4 artisti saranno suddivisi in due coppie ed ogni coppia si esibirà in una sfida diretta. Gli artisti saranno giudicati dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio. I due artisti vincitori delle sfide accederanno alla Terza serata.

Stesse modalità nella terza serata (il giovedì) per i Big/Campioni; per le Nuove Proposte avrà luogo la sfida finale tra i due artisti che hanno avuto accesso alla serata, la canzone più votata dal Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio sarà proclamata vincitrice della categoria.

Confermata la serata delle “Cover” al venerdi, con vincitore: i Big, affiancati da un artista ospite, re-interpreteranno un brano edito italiano o internazionale e le votazioni di questa gara non influiranno sul risultato finale del Festival. Le cover saranno valutate da tutte e tre le giurie.

Nella finalissima della quinta ed ultima serata (il sabato) verranno eseguite tutte le 26 canzoni dei Big/Campioni in gara, votate dalle tre Giurie. Il risultato di questa votazione si assemblerà con quello delle precedenti serate (tranne quella delle “Cover”), al fine di determinare una classifica delle canzoni/Artisti.

Nuova esibizione e votazione per le prime 5 canzoni classificatesi. Il risultato andrà ad aggiungersi a quello complessivo delle precedenti al fine di determinare una nuova classifica riferita alle 5 canzoni/Artisti attribuendo così la palma di vincitore della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana.

Sanremo 2026, chi ci sarà in gara?

Lasciando le informazioni ufficiali e passando ai rumors,  ecco i nomi che circolano e che, ad oggi, appaiono i più probabili per la gara dei Big del Festival, in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio 2026. L'annuncio definitivo arriverà comunque al Tg1 a dicembre (probabilmente domenica 7).

Aiello

Alfa

Angelina Mango

Arisa

Benji & Fede

Blanco

California (ex Coma_Cose)

Chiara Galiazzo

Donatella Rettore

Diodato

Emma

Emma Nolde

Enrico Nigiotti

Fausto Leali

Fedez & Marco Masini

Fulminacci

La Niña

Luk3

Madame (forse con Tiziano Ferro)

​Malika Ayane

Michele Zarrillo

Patty Pravo

Sal Da Vinci

Sangiovanni

Serena Brancale

Settembre

Tommy Cash

Tommaso Paradiso

Trigno


