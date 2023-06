Sanremo, Amadeus: “Lo dico ufficialmente, questo è il mio ultimo Festival”

PHOTO CREDIT: fotogramma.it

Comincia l’attesa per il Festival di Sanremo 2024! Nonostante manchino ancora tanti mesi, le curiosità degli appassionati non mancano e a soddisfarle arrivano le parole del direttore artistico e conduttore della kermesse Amadeus, intervistato da FQMagazine.





L’ultimo festival di Amadeus

“Lo dico ufficialmente: questo è il mio ultimo Festival. Cinque di seguito sono tanti. Aver eguagliato Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore. Se tra qualche anno mi venisse richiesto potrei tornare, in futuro sì ma adesso mi devo fermare. Pure Morandi lo ha condotto con me a 78 anni''. Con queste parole Amadeus conferma quanto già annunciato nei mesi scorsi, chiarendo che non proseguirà alla conduzione e alla direzione artistica del Festival oltre il prossimo anno.

L’intervista al conduttore arriva pochi giorni dopo l’annuncio delle nomine Rai, un passaggio delicato (tra addii e conferme di volti storici del Servizio Pubblico) avvenuto – come sempre – tra molte polemiche. Molte le voci che ipotizzavano un dimezzamento del suo ruolo nella prossima stagione. Amadeus si è detto sereno e ha raccontato di averli vissuti "con tranquillità, per carattere. Alcune indiscrezioni, se devo dire, anche con divertimento. In generale, c'è una lista lunghissima di artisti che farà Sanremo dopo di me. Ed è giusto così". Amadeus spiega di avere "rapporti ottimi con Roberto Sergio, un dirigente che conosce bene l'azienda, arriva dalla radio e conosce l'importanza della musica e la necessità di rispecchiare l'attualità discografica. Davvero nessun problema. Ci siamo confrontati e ho avuto tutte le rassicurazioni per poter fare il mio lavoro liberamente".

Ancora, a proposito delle ingerenze politiche sulla Rai, il conduttore ci ha tenuto a precisare la sua indipendenza da improbabili pressioni nelle sue scelte. "Mi infastidisce quando dicono che faccio un Sanremo politico perché non è così. Sono come un attaccante con la carriera al servizio dei risultati: se segno gioco, se faccio male vado in panchina. Non mi sono mai schierato politicamente, non ho mai chiesto a un cantante o a un ospite per chi votano, non ho mai scelto una canzone in base a una corrente politica. Non mi interessa e non sono tenuto a saperlo'', chiosa.





Le anticipazioni sul prossimo Festival

Per quanto riguarda Sanremo 2024 Amadeus non si è voluto sbilanciare e ha spiegato di non avere ancora pensato a chi avrà al suo fianco nella conduzione: "Inizio a pensarci a settembre", dice. E chiarisce di avere "voglia di cambiare quest'anno, provo a ragionare per trovare qualcosa che non ho fatto in passato''.

Quello che sappiamo, intanto, è il nuovo regolamento relativo alle nuove proposte. 8 accederanno dalla selezione di Sanremo Giovani e 4 dal contest Area Sanremo. Gli artisti dovranno avere un'età compresa tra i 16 e i 29 anni. Durante la serata finale gli Artisti in competizione verranno votati dal direttore artistico e dalla commissione musicale in maniera autonoma e disgiunta con peso sul risultato complessivo delle votazioni del 50% ciascuno. La novità rispetto all’anno scorso riguarda il numero di vincitori che, alla fine, arriveranno sul palco dell’Ariston: saranno solo 3 i vincitori che, a febbraio, dovranno poi proporre per il Festival un nuovo brano rispetto a quello con cui si sono esibiti durante la serata di Sanremo Giovani.