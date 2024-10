Sanremo Giovani, ecco i nomi dei 24 protagonisti. Tutto quello che c'è da sapere

Occorre aspettare il 18 dicembre per conoscere il nome dei finalisti tra i giovani che si contenderanno 4 posti per il Festival di Sanremo. Sono 24 gli artisti che dovranno convincere la commissione musicale (composta da Ema Stokholma, Carolina Rey di RTL102.5, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia (insieme a Carlo Conti e Claudio Fasulo, giurati fuori onda) per conquistare la semifinale (che darà spazio solo a 12 di loro il prossimo 12 dicembre). I finalisti, poi, dovranno contendersi il 18 dicembre i 4 posti - categoria "Nuove Proposte"- per il Festival di Sanremo targato Carlo Conti.

Come fa sapere il sito ufficiale Rai, "i 6 più votati (più 2 artisti provenienti da “Area Sanremo”) approderanno al Teatro del Casinò di Sanremo per la finalissima del 18 dicembre e da lì ... il Teatro Ariston e il Festival di Sanremo 2025".

LEGGI ANCHE - Sanremo2025: on line il regolamento del Festival condotto da Carlo Conti. Tutto quello che c'è da sapere

BOOM DI ISCRITTI A SANREMO GIOVANI

Sono stati 564 gli iscritti a Sanremo Giovani. Carlo Conti, che è direttore artistico e conduttore del Festival, dice:

“Il nuovo panorama musicale proposto a Sanremo Giovani è molto vario, si spazia dalla musica d'autore al pop, dal rap alle nuove sonorità. Abbiamo ascoltato tante canzoni, tanta bella musica e testi mai banali, in molti casi anche su temi significativi. In ogni concorrente abbiamo scoperto storie interessanti, sogni, speranze, e soprattutto tanta energia; alcuni stupiranno il pubblico sia per la musica che per i contenuti.

Da ragazzi giovanissimi non ti aspetti una tale maturità artistica – prosegue Conti – invece sono già pronti e consapevoli della propria forza, sapendo tenere molto bene il palco. La Commissione ha privilegiato soprattutto gli artisti, non solo la canzone presentata in gara. L'augurio è che i ventiquattro selezionati facciano davvero un lungo ed esaltante percorso artistico, così come anche i tantissimi che hanno partecipato sin qui alle selezioni abbiano presto l’occasione di dimostrare con successo ciò che valgono.”

I NOMI DEI CONCORRENTI DI SANREMO GIOVANI





ALEX WYSE – ROCKSTAR

ANGELICA BOVE – LA NOSTRA MALINCONIA

ANGIE – SCORPIONE

ARIANNA ROZZO – J'ADORE

BOSNIA – VENGO DAL SUD

CIAO SONO VALE – UNA NUVOLA MI COPRE

COSMONAUTI BORGHESI – AURORA TROPICALE

DEA CULPA – NUDA

GIIN – TORNARE AL MARE

GRELMOS – FLASHBACK

MAZZARIELLO – AMARSI PER LAVORO

MEW – OH MY GOD

MOSKA DRUNKARD – TRINACRIA

NICOL – COME MARE

ORION – DIAMANTI NEL FANGO

QUESTO E QUELLO – BELLA BALLA

REA – CIELO APERTO

SEA JOHN – SE FOSSI FELICE

SELMI – FORSE PER SEMPRE

SETTEMBRE – VERTEBRE

SIDY – TUTTE LE VOLTE ESTERO

SYNERGY – FIAMMA

TANCREDI – STANDING OVATION

VALE LP E LIL JOLIE – DIMMI TU QUANDO SEI PRONTO PER FARE L'AMORE