Scaduto il New Start, il trattato di non proliferazione nucleare tra Stati Uniti e Russia. La preoccupazione internazionale

Alla mezzanotte tra il 4 e il 5 di febbraio è uscito di scena il New Start, ovvero il trattato di non proliferazione degli armamenti nucleari, siglato nel 2010 a Praga da Barak Obama, allora presidente degli stati Uniti e l’omologo russo Dmitri Medvedev. Erede del primo accordo concluso nel 1991, e prorogato nel 2021, per altri 5 anni con una intesa tra Putin e Biden. lo Strategic Arms Reduction Treaty comportava l’impegno di ridurre del 30 per cento i rispettivi arsenali, fissando così il massimo di 6.000 testate nucleari e 1.600 vettori per ciascuna delle due potenze. Un aspetto centrale del trattato era il suo meccanismo di verifica reciproca: gli articoli 11 e 12 prevedevano ispezioni incrociate disciplinate da un apposito Inspection Protocol.

INVERNO VICINO

E’ proprio Medvedev, Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo ed ex presidente, tra i primi a rammaricarsi suoi sui canali social della fine dell’accordo, aggiungendo al suo post uno screenshot nel quale appare la frase "winter is coming (l'inverno è vicino)". Mentre il Cremlino ha sottolineato che il trattato non è stato rinnovato perché Washington non ha risposto alla proposta di estendere per almeno un anno i limiti posti dall’accordo. "La Federazione Russa manterrà il suo approccio responsabile e attento al tema della stabilità strategica nel campo delle armi nucleari", ha aggiunto Peskov, citato dall'agenzia Interfax. Mosca, ha sottolineato il portavoce di Putin, "come sempre sarà guidata principalmente dai suoi interessi nazionali" Preoccupazione del segretario generale delle nazioni Unite, Guterres, che ha parlato di momento grave per la pace

L'APPELLO NATO

La Nato ha rivolto un appello alla "responsabilità e alla moderazione" in merito alla scadenza del trattato New Start tra Stati Uniti e Russia che prevede limiti ai rispettivi arsenali nucleari. "La moderazione e la responsabilità nel settore nucleare sono fondamentali per la sicurezza globale", ha affermato un funzionario dell'Alleanza Atlantica a condizione di mantenere l'anonimato, come riporta l'Afp. Il funzionario ha spiegato che sia la Russia sia la Cina stanno aumentando le loro capacità nucleari e che la Nato "continuerà ad adottare le misure necessarie" per garantire le proprie difese.



