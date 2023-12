Sci, Federica Brignone vince il Super G in Val d'Isere, terzo posto per Sofia Goggia

UNA GRANDE VITTORIA

Federica Brignone è stata protagonista di una gara pressochè perfetta: partita forte, ha smaltito con agilità una piccola sbavatura nella parte alta, poi è andata in crescendo, aumentando nella parte bassa il vantaggio sulle inseguitrici. La sciatrice valdostana, nel Super G di Val d’Isere in Francia, ha ottenuto la terza vittoria stagionale, la ventiquattresima in carriera, raggiungendo un mito come Gustav Thoeni. Complice l’uscita di Mikaela Shiffrin, Federica Brignone si avvicina all’americana in testa alla classifica mondiale. Al secondo posto, un po’ a soprpresa, si è piazzata la norvegese Lie; a metà gara era addirittura in vantaggio nei rilievi cronometrici intermedi, poi ha ceduto nel finale ma ha comunque esultato per la piazza d’onore. Sul podio anche Sofia Goggia, terza. Tutto sommato un buon risultato per la bergamasca, bisogna tenere conto che ha gareggiato pesantemente condizionata dall’influenza che in questi giorni la sta attanagliando. In queste condizioni, ottenere di più era impossibile. Anzi, va sottolineato come la Goggia riesca a salire sul podio anche quando le altre resterebbero sotto le coperte in albergo. Fuori Marta Bassino, ottimo settimo posto per Laura Pirovano.