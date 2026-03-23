Scontro in pista a New York tra un aereo e un mezzo dei pompieri, due morti

23 marzo 2026, ore 09:59
L'incidente è avvenuto nello scalo cittadino di LaGuardia, coinvolto un aereo di Air Canada in arrivo da Montreal. Le vittime sono il pilota e il copilota. Ci sono anche due feriti
CABINA DI PILOTAGGIO DISTRUTTA
Ci sono due morti: si tratta del pilota e del copilota dell’aereo di Air Canada che in fase di atterraggio si è scontrato con un mezzo dei Vigili del Fuoco, che ha inopinatamente attraversato la pista. Le immagini in arrivo da New York mostrano la cabina di pilotaggio completamente distrutta, mentre il resto della fusoliera è praticamente intatto.
IN ATTERRAGGIO DA MONTREAL
L’incidente è avvenuto all’aeroporto La Guardia - il più vicino a Manhattan- nella tarda serata americana, primo mattino in Italia. Un CRJ 900 era in arrivo da Montreal, aveva toccato terra e stava decelerando. Era ancora sulla pista 4 e stava per dirigersi al gate di arrivo quando un camion dei pompieri gli ha tagliato la strada.
ERRORE DI COMUNICAZIONE
Dalle registrazioni audio si sente la torre di controllo che in un primo momento autorizza il passaggio dei Vigili del Fuoco. Poi subito dopo il contrordine, in modo concitato si chiede al camion di fermarsi e di non attraversare la pista. Ma è troppo tardi. Oltre ai due piloti morti, ci sono altri due feriti; erano a bordo del mezzo di terra, hanno riportato varie fratture ma non sono in pericolo di vita. I passeggeri sono stati evacuati.
STOP AI VOLI AL LAGUARDIA
L’aeroporto LaGuardia di New York è stato chiuso al traffico. Gli aerei che stavano arrivando sono stati dirottati su altri scali. Cancellati tutti i voli in partenza nelle prossime ore, almeno fino alle 14 (ora di New York). La pista va liberata dai detriti, poi bisogna procedere con i rilievi degli inquirenti, che dovranno stabilire le cause dell’incidente.
UN AEREO AFFIDABILE
Il velivolo coinvolto è un Bombardier CRJ900 di Air Canada Express. Si tratta di un modello che può trasportare 76 passeggeri, 12 in classe business e 64 in economy. L’aereo coinvolto nell’incidente aveva la marca di registrazione C-GNJZ, era in servizio da venti anni. Ieri aveva fatto la spola tra Montreal e New York. Era arrivato a LaGuardia con due ore di ritardo e sarebbe dovuto tornare in Canada. Ora è distrutto e non riparabile.
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