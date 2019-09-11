Scoperta acqua su un pianeta simile alla Terra

Scoperta acqua su un pianeta simile alla Terra

Scoperta acqua su un pianeta simile alla Terra

Redazione Web

11 settembre 2019, ore 19:01

Si chiama K2-18 b, è potenzialmente abitabile e dista 110 anni luce

Per la prima volta è stato scoperto vapore acqueo nell'atmosfera di un pianeta dalla massa simile a quella alla Terra e distante 110 anni luce. Si chiama K2-18 b e che si trova alla distanza giusta dalla sua stella per avere temperature compatibili con l'esistenza di forme di vita. Pubblicata sulla rivista Nature Astronomy, la scoperta si deve al gruppo dell'University College di Londra coordinato da Angelos Tsiaras e di cui fa parte l'italiana Giovanna Tinetti. Il pianeta K2-18 b, che ha una massa otto volte superiore a quella della Terra, è al momento l'unico esterno al Sistema Solare ad avere sia acqua, sia temperature che potrebbero sostenere la vita. La sua stella, chiamata K2-18, è una nana rossa più piccola e fredda del Sole, ma molto attiva, tanto che il pianeta K2-18 b potrebbe essere un ambiente più ostile della Terra perché potenzialmente esposto a più radiazioni. Per gli autori della ricerca la scoperta è solo il primo passo: d'ora in poi sarà più facile scoprire altri pianeti simili alla Terra e potenzialmente capaci di sostenere la vita. E' anche la prima volta che viene osservata l'atmosfera su un pianeta che si trova nella cosiddetta 'zona abitabile', ossia la zona compatibile con temperature che permettono l'esistenza di acqua allo stato liquido. I ricercatori ne hanno ricostruito le caratteristiche grazie ai dati acquisiti nel 2016 e nel 2017 dal telescopio spaziale Hubble, gestito dall'Agenzia Spaziale Europea (Esa) e dalla Nasa. Saranno necessarie ulteriori osservazioni per capire se ci sono nuvole e la percentuale di acqua presente nell'atmosfera.

