Scuola, stop ai cellulari anche per uso didattico. La stretta annunciata dal Ministro Valditara

Una questione annosa che ciclicamente interroga insegnanti e genitori. Ma che forse si avvia ad una risoluzione: alle elementari e alle medie non sarà più possibile utilizzare tablet e cellulari, neanche per scopi didattici. Ad anticipare le nuove linee guida per la scuola è stato lo stesso Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, parlando con Il Foglio.









"TUTELARE RENDIMENTO E INSEGNANTI" Una decisione a cui si è arrivati non solo per questioni didattiche - nell’ottica di eliminare elementi di distrazione - ma anche per limitare le tensioni tra studenti e insegnanti, con questi ultimi troppo spesso oggetto anche di vere e proprie aggressioni. "Difendere il corpo docente" spiega Valditara "significa difendere il principio di delega e di autorità che è l'architrave non solo del sistema scolastico ma anche del sistema democratico". Il Ministro ha poi sottolineato come un utilizzo improprio della tecnologia in classe incida negativamente sul rendimento scolastico, sulla memoria, sulla concentrazione, come indicato dall’Unesco. Il divieto dell'uso del cellulare in classe, in linea generale, risale al marzo 2007. Una tema ripreso nel 2022 da Valditara, in una circolare che però consentiva di avvalersi di dispositivi elettronici per finalità didattiche, sempre con il consenso del docente. Con le prossime linee guida arriverà una nuova stretta, perché cellulari e tablet saranno sconsigliati anche in quel caso.









IL RESTO D'EUROPA Solo qualche giorno fa a fare clamore era stata la decisione del Regno Unito di vietare i telefonini a scuola ai minori di 16 anni, anche nelle ore di intervallo. Una scelta orientata soprattutto dalla necessità di proteggere i più piccoli dal bullismo online. E non è l'unico intervento in questo senso. Nel 2018, a vietare i cellulari alle elementari e alle medie era stata la Francia. Una strada poi imboccata da Svezia, Finlandia e Olanda.