Serena Brancale a RTL 102.5: “Nella serata cover con Alessandra Amoroso porteremo la Puglia sul palco di Sanremo”

A dieci anni di distanza dal suo esordio sul palco del Teatro Ariston con “Galleggiare” – brano presentato al Festival di Sanremo nel 2015, con cui ha attirato l'attenzione di rinomati esponenti del jazz italiano e di importanti producer internazionali del calibro di Quincy Jones – Serena Brancale è in gara al 75° edizione del festival della Canzone Italiana con “Anema e Core”. Ospite di RTL 102.5, l’artista racconta le impressioni della prima serata: «Ho poche ore di sonno ma tanta felicità. Tornerò anche stasera con poche ore di sonno e tanta felicità e con la drum machine e la tastiera, me la suono e me la canto. Suonare è parte della mia identità. Quando devo scrivere una canzone parto dal pianoforte, so suonare il violino e le percussioni ma non so suonare la chitarra. Con il pianoforte riesco ad essere me stessa ma è uno strumento tosto».

IL BRANO È ANCHE UN OMAGGIO A PINO DANIELE

Serena Brancale porta sul palco del Festival di Sanremo un brano che celebra l’essenza più autentica dell’amore, un sentimento puro che si esprime senza riserve. Il testo è scritto in italiano e in barese, il dialetto per Serena rappresenta casa, la sua terra e l’essenza più vera di ciò che è. È attraverso queste parole che riesce a raccontarsi con sincerità e ad esprimere ciò che sente e ciò che la lega profondamente alle sue radici. A RTL 102.5 Serena Brancale racconta: «Il brano ha un titolo in napoletano, un dialetto in cui io mi rivedo, ma in realtà è un brano in italiano e in dialetto barese, c’è un profumo made in sud. Volevo anche omaggiare Pino Daniele perché mi ha sbloccato e mi ha fatto credere che anche io potessi scrivere nel mio dialetto come ha fatto lui».

LA SERATA COVER

Durante la serata cover di venerdì 14 febbraio, Serena Brancale sarà accompagnata sul palco dell’Ariston da Alessandra Amoroso, una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano. Le due artiste, unite da una grande stima artistica e un forte attaccamento alla loro terra, canteranno insieme “If I Ain’t Got You”, iconico brano di Alicia Keys. «Alessandra Amoroso ieri mi ha mandato un grande messaggio di sostegno, sono sua fan da sempre, l’ho seguita dall’inizio della sua carriera. Poi in puglia c’è questo conflitto fra Bari e Lecce e noi voglia dissacrare questa cosa, portiamo la Puglia sul palco di Sanremo».