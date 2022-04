Serie A, Empoli-Spezia 0-0, Inter-Verona 2-0, Cagliari-Juventus 1-2

Inter-Verona 2-0

l'Inter batte 2-0 il Verona e mantiene viva la corsa scudetto. I nerazzurri agganciano il Napoli al secondo posto e si portano a -1 dal Milan capolista in attesa che le rivali scendano in campo. A San Siro la squadra di Inzaghi risolve la partita nel primo tempo, domina il Verona e tra il 22' ed il 30' la chiude: a sbloccare il risultato è Barella con un esterno di controbalzo servito da Perisic; il raddoppio è di Dzeko da pochi passi dopo una spizzata di testa del croato. Partita chiusa con il verona che prova qualche labile contropiede con Simeone, fermato però molto bene in un'occasione da Handanovic. D'Ambrosio colpisce un palo nella ripresa, mentre Dzeko fallisce la doppietta di testa da ottima posizione.





Cagliari-Juventus 1-2

La Juventus batte il Cagliari in trasferta in rimonta e consolida la propria presenza in zona Champions. passa a Cagliari in rimonta. E' il Cagliari a passare in vantaggio, al primo affondo, con Joao Pedro che al 10' a sblocca il match con un destro preciso, poi la Juventus trova il pareggio allo scadere del primo tempo con De Ligt di testa. Nella ripresa i bianconeri aumentano la pressione e Vlahovic al 75' trova il gol vittoria concretizzando una verticalizzazione di Dybala. Juventus salda al quarto posto con 62 punti.





Empoli-Spezia 0-0

Pareggio senza reti al Castellani, tra due squadre che puntano più a difendere che ad offendere. Nel primo tempo è il solo Pinamonti, dell'Empoli, a provare il tiro, con una girata al volo viene respinta coi piedi da Provedel. Nel finale di partita, con le squadre un po' più lunghe, un'occasione a testa per Verde, dello Spezia, e Benassi dell'Empoli, che però vengono neutralizzate dai portieri. Un punto a testa quindi e salvezza aritmetica sempre più vicina per entrambe.





Le partite della domenica

La domenica della 32a di Serie A si apre alle 12:30 con Genoa-Lazio, alle 15 invece Napoli-Fiorentina, Sassuolo-Atalanta e Venezia-Udinese. Alle 18 Roma-Salernitana, mentre alle 20:45 tocca alla capolista Milan, impegnata in trasferta contro il Torino. La giornata si chiuderà poi lunedì sera con Bologna-Sampdoria.