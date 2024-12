Serie A, Inter-Parma 3-1, Atalanta-Milan 2-1

Inter-Parma 3-1

L'Inter riprende l'inseguimento alla vetta della classifica, batte il Parma 3-1 e può ora pensare alla trasfera di Champions a Leverkusen contro il Bayer di martedì. La squadra di Inzaghi parte forta e domina il Parma, va in gol con Lautaro ma la rete viene annullata per fuorigioco, colpisce un palo con Thuram e passa poi in vantaggio al 40' con Dimarco: controllo di tacco di sinistro e con il destro batte Suzuki. All'8' della riprese arriva il raddoppio: Mkhitaryan lancia lungo per Barella che entra in area, con freddezza mette a sedere l'ultimo difensore e poi di piatto destro batte Suzuki. Al quarto d'ora cross di Bastoni dalla sinistra per il colpo di testa a colpo sicuro di Lautaro ma la conclusione dell'argentino è parata da Suzuki, subito dopo ripartenza degli emiliani, con Cancellieri che arriva al tiro in area ma sbaglia la mira. Al 21' i nerazzurri calano il tris su azione da calcio d'angolo. Bisseck va altissimo di testa e prolunga, sul secondo palo c'è Thuram che in acrobazia corregge in rete. Alla mezz'ora Lautaro vicino al poker: Correa con un tocco delizioso in profondità lo mette davanti alla porta, l'argentino sceglie il tocco di esterno per battere Suzuki ma allarga troppo e spreca. Al 36' il Parma accorcia le distanze: Man controlla in area, Darmian cerca di recuperare alle sue spalle e nel tentativo di anticiparlo batte Sommer.





Atalanta-Milan 2-1

La squadra di Gasperini centra la nona vittoria consecutiva in campioanto, batte il Milan e scavalca nuovamente in testa alla classifica il Napoli, in attesa che i partenopei domenica sera giochino contro la Lazio. Pronti via ed il Milan ha subito una grandissima occasione, con Pulisic che dopo 20 secondi si trova a tu per tu con Carnesecchi, calcia a botta sicura ma il portiere dell'Atalanta è pronto e devia il tiro. Sul ribaltamento di fronte è Pasalic ad arrivare di fronte a Maignan, ma il suo destro da ottima posizione finisce sopra la traversa. Al 7' il Milan trova il gol con Morata, ma la rete viene annullata per fuorigioco dello stsso attaccante rossonero. Al 12' Atalanta in vantaggio: calcio di punizione dal limite dell'area, De Roon batte al centro dell'area dove De Ketelaere stacca di testa sopra la schiena di Hernandez e batte Maignan, con il più classico dei gol dell'ex. Il Milan non si abbatte, e al 23' trova il pareggio: involata di Leao sulla fascia sinistra, cross al centro rasoterra sul quale si avventa Morata che batte Carnesecchi. La partita si gioca a ritmi altissimi, ed al 35' Pasalic ha l'occasione per il nuovo vantaggio, con Pasalic che calcia dal limite ma Maignan è pronto. Al 36' si ferma Pulisic per un problema muscolare, al suo posto Loftus Cheeck. Da valutare le condizioni dell'americano. Nella ripresa i ritmi si abbassano, non ci sono più occasioni come nella prima frazione, ma l'Atalanta trova il gol vittoria all'86': calcio d'angolo che attraversa tutta l'area fino ai piedi di Lookman, che da due passi calcia e batte Maignan. Per il Milan una sconfitta che pesa in chiave classifica, con la tesata sempre più lontana, ed altri due gol presi su calcio piazzato.