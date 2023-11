Serie A, Juventus-Inter finisce in parità, i nerazzurri restano in testa con i bianconeri a - 2

Niente sorpasso della Juventus, nessuna fuga dell’Inter . Il confronto diretto di Torino è finito in parità: 1-1. I nerazzurri restano in testa alla classifica, i bianconeri rimangono a – 2. La squadra di Allegri ha interrotto la striscia di cinque vittorie consecutive in casa, gli uomini di Inzaghi fin qui nelle trasferte di campionato avevano sempre vinto . A Torino la partita è stata più intensa che bella, ha prevalso la voglia di non rischiare. L’Inter ha condotto la gar a, ha tenuto di più la palla e ha provato a schiacciare l’avversario. Ma la fase difensiva della Juve si è confermata molto efficace . Tanto che Sczezny non ha corso particolari pericoli, come del resto Sommer. Sul tabellino dei marcatori ci sono i bomber più attesi: Vlahovic ha portato in vantaggio la Juve al 27esimo del primo tempo; Lautaro Martinez ha siglato il pareggio interista sei minuti più tardi, girando in rete dopo una bella fuga di Thuram sulla destra. Il pareggio è equo e ha confermato quel che già sapevamo: l’Inter ha qualità e personalità, ma la Juventus può giocarsela.

RISALE LA ROMA, BENE FROSINONE, RISCATTO SASSUOLO

La Roma irrompe in zona Europa. Grazie al successo 3-1 sull’Udinese, i giallorossi salgono al quinto posto superando Atalanta e Napoli, sconfitte negli anticipi di sabato rispettivamente da Atalanta e Milan. Non è stata una gara semplice per i giallorossi: dopo il botta e risposta Mancini-Thauvin, nel finale hanno deciso i gol di Dybala, imbeccato da Lukaku, e di El Shaarawy con un bel piazzato. Sale in classifica il Frosinone grazie al 2-1 last minute sul Genoa: allo stadio Stirpe Suolè porta in vantaggio i padroni di casa, Malinovskyi pareggia ma decide Monterisi al 94esimo. Torna al successo il Sassuolo, con il rocambolesco 4-3 sul campo dell’Empoli: il gol partita in pieno recupero è stato segnato da Berardi, che già prima aveva trasformato un rigore. Per gli emiliani a segno anche Pinamonti ed Henrique, i gol di Caputo Fazzini e Kovalenko non hanno evitato la sconfitta ai toscani. 1-1 tra Cagliari e Monza: padroni di casa avanti con Dossena, replica brianzola con Maric. Posticipi del lunedì saranno Verona-Lecce alle 18.30 e Bologna-Torino alle 20.45