Serie A, l'Inter batte 1-0 la Juventus a san Siro e vola in testa; ora i nerazzurri sono a + 4, e con una gara da recuperare

INTER-JUVENTUS 1-0

L’Inter ha ribadito di essere la principale candidata al titolo, ha vinto con merito lo scontro diretto; ma lo ha fatto di misura, la Juventus è rimasta aggrappata al match fino alla fine e anche in prospettiva campionato non sembra volersi arrendere. Ora i nerazzurri hanno 4 punti di vantaggio e anche una partita da recuperare. Ha deciso un autogol di Gatti al 37esimo del primo tempo, il difensore bianconero è intervenuto per provare ad anticipare Thuram che a un passo dalla porta stava appoggiando in rete. Nella ripresa la Juve ha cercato di pareggiare e ha creato un paio di situazioni di pericolo. Ma le occasioni migliori le ha avute e sprecate l’Inter. Volendo trovare un difetto alla capolista, avrebbe dovuto chiudere prima la partita per non soffrire fino alla fine. Bellissime due parate di Szczesny su Dimarco prima e su Arnautovic poi. Vlahovic e Lautaro Martinez si sono visti poco, Thuram ha lavorato molto, bravissimo Pavard, lucido Cahalanoglu. Molto bene Bremer. A San Siro partita senza polemiche e strascichi arbitrali, promosso Maresca.





ATALANTA-LAZIO 3-1

L’Atalanta non si ferma più, i bergamaschi hanno vinto con merito lo scontro diretto contro la Lazio e hanno rafforzato il loro quarto posto in classifica. La squadra di Gasperini, ormai da tempo, sembra essere tornata a livelli brillanti. I biancocelesti escono sconfitti, a Bergamo si sono espressi soltanto a tratti. In copertina per l’Atalanta c’è Charles Dekatelaere, autore di una doppietta, la prima nel campionato italiano: il belga nel primo tempo ha segnato su rigore quando l’Atalanta era già in vantaggio per il bel gol di Pašalić, poi nella ripresa si è ripetuto al culmine di una bella azione personale, anche se sul tuo suo tiro è evidente la complicità del portiere Provedel. Ciro Immobile è entrato in campo nei minuti finali, si è procurato e ha trasformato il rigore del 3-1: per il bomber campano è il gol numero 199 in serie A, manca poco la cifra tonda; ma questo non può consolare la Lazio e Sarri

NAPOLI-VERONA 2-1

Il cuore del Napoli e il talento di Kvaratskelia hanno consentito ai partenopei di ottenere una vittoria in rimonta, sofferta ed esaltante. Il Verona ancora una volta non raccoglie quanto avrebbe meritato. E’ stata una partita molto aperta e viva, specie nel secondo tempo. Hellas pericoloso specie alla fine del primo tempo e a inizio ripresa: quasi inevitabile il vantaggio degli ospiti ottenuto da Coppola. Un paio di parate di Montipò avevano illuso la squadra di Baroni. Ma negli ultimi minuti ecco il ribaltone Napoli: pareggio con Ngonge, gol vittoria con un magnifico esterno a giro di Kvaratskelia. Non perfetto l’arbitraggio di Piccinini: poteva starci un rigore per parte.