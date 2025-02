Serie A, Monza-Verona 0-1, Udinese-Venezia 3-2, Atalanta-Torino 1-1. Bologna-Como

MONZA-VERONA 0-1

Il Verona conquista tre punti cruciali battendo il Monza in trasferta, mantenendo vive le speranze di salvezza. All’U-Power Stadium decide un’autorete di Stefan Lekovic nel primo tempo, che regala agli uomini di Paolo Zanetti la vittoria per 1-0. Gli scaligeri salgono così a 23 punti, staccando di tre lunghezze il Parma terzultimo, e interrompono una serie negativa di quattro gare senza successi. Il Monza, invece, resta fanalino di coda e incassa la terza sconfitta consecutiva, allontanandosi ulteriormente dalla zona salvezza, distante ora otto punti. Il Verona parte forte, mettendo subito pressione ai padroni di casa e trovando il vantaggio grazie a un’azione di Suat Serdar che costringe Lekovic all’errore decisivo. Nella ripresa, il Monza prova a reagire aumentando il ritmo offensivo, ma il Verona gestisce il vantaggio e sfiora il raddoppio in più occasioni. I biancorossi si rendono pericolosi solo nel finale, senza però riuscire a trovare il pareggio.

UDINESE-VENEZIA 3-2

L'Udinese torna a vincere in casa dopo oltre tre mesi, superando il Venezia in una partita combattuta fino all’ultimo. I bianconeri, a secco di successi dal match contro il Cagliari di ottobre, interrompono una serie negativa e si rilanciano. Il Venezia, capace di rimontare due gol, cede solo nel finale, confermando le difficoltà a gestire i momenti decisivi. Runjaic, privo di Karlstrom squalificato, cambia modulo puntando su una difesa a quattro e un attacco aggressivo con Thauvin ed Ekkelenkamp dietro Lucca e Sanchez. Di Francesco, senza il capitano Pohjanpalo ceduto all’ultimo, si affida alla velocità di Oristanio e Yeboah. Dopo un primo tempo privo di emozioni, l'Udinese segna due reti in rapida successione con Lucca e Lovric, approfittando di errori del portiere avversario. Il Venezia reagisce con un gran gol di Nicolussi Caviglia e pareggia grazie a Gytkjaer. Ma nel finale, Iker Bravo firma il 3-2 definitivo, mentre Yeboah spreca il pari nei minuti di recupero.





ATALANTA-TORINO 2-1

L'Atalanta non va oltre l'1 a 1 a Bergamo contro il Torino, succede tutto nel primo tempo. Bellanova segna il classico gol dell'ex al 21esimo ma dopo qualche minuto la rete viene annullata dal Var per un fallo di mano proprio terzino italiano. L'Atalanta continua a spingere nella metà campo avversaria e trova il gol del vantaggio al 35esimo grazie ad un gran gol di testa di Dijmsiti su calcio d'angolo. Nel miglior momento dell'Atalanta però risponde il Torino, anche il questo caso su calcio piazzato: Lazaro batte un calcio di punizione perfetto dai 35 metri, nei pressi dell'area piccola stacca Maripan che schiaccia il pallone e lo spedisce alle spalle di Rui Patricio. Al 74esimo la squadra di casa ha la possibilità di ribaltarla ma Retegui sbagli il calcio di rigore facendosi ipnotizzare da Milinkovic-Savic. Nel finale si rivede in campo anche Scamacca, a sei mesi dall'infortunio al crociato ma il risultato non cambia. Finisce 1 a 1 tra Atalanta e Torino.





BOLOGNA-COMO 2-0

Il Bologna batte il Como, centra il settimo risultato utile consecutivo, e torna così nella zona che conta della classifica, raggiunge la Juventus al sesto posto, con ancora la partia da recupoerare contro il Milan. La squadra di Italiano, fresca dell'esperienza in Champions league, stenta un po' nei primi minuti, con il Como che con Cutrone si fa vedere in un paio di occasioni dalle parti di Skorupski, ma non centra la porta. Il Bologna alla prima occasione passa: al 25' Lykogiannis calcia una punizione dalla tre quarti e De Silvestri di tesa svetta ed insacca il gol dell'1-0. I padroni di casa insistono, e poco dopo hanno una grande occasione per raddoppiare, con Dallinga che centra la traversa. Al 38' Como in dieci uomini, con l'espulsione per doppio giallo per Fadera. Prima del fischio finale altra traversa per il Bologna, con Lucumi. Ad inizio ripresa occasione per il Como con Diao, ma il suo destro finisce a lato di poco. Al 66' arriva il raddoppio per i padroni di casa, con Fabbian, entrato da poco, che insacca l'assist di Miranda. Nel finale il como ci prova ma disordinatamente, mentre il Bologna controlla e raccoglie un successo meritato.