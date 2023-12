Serie A, tre gol dell'Inter a Napoli, i nerazzurri volano in testa; partenopei raggiunti dalla Roma

NAPOLI-INTER 0-3

Quella dell’Inter è stata una prova di forza. Le pressioni non mancavano: c’era la Juventus tornata in testa, c’era un Napoli rivitalizzato dalla cura Mazzarri. Ma i nerazzurri – stavolta in maglia arancione – hanno giocato la partita perfetta: sapendo soffrire e colpire al momento giusto, un mix di qualità e grinta. Leggendo il punteggio si potrebbe pensare a una gara dominata, ma non è stato così: il Napoli se l’è giocata e non meritava un passivo così pesante. Tra i migliori in campo c’è stato Sommer, autore di due/tre parate decisive e Politano ha colpito una traversa. Sul tabellino i nomi di Calhanoglu, gran tiro dal limite alla fine del primo tempo; di Barella dopo un’ora di gioco con uno slalom speciale nell’area piccola; di Thuram nel finale in scivolata su assist del neo entrato Cuadrado. A inizio partita infortunio per De Vrij, al suo posto si è riadattato difensore centrale Carlos Augusto. L’Inter è tornata in vetta con due punti di vantaggio sulla Juventus. Il Napoli è a -11 raggiunto dalla Roma

SASSUOLO-ROMA 1-2

Il successo in rimonta sul campo del Sassuolo consente alla Roma di salire ai margini della zona Champions League. Non è stato facile per la squadra di Josè Mourinho che ha ribaltato la partita nel giro di sei minuti quando gli avversari erano rimasti in dieci per l’espulsione di Boloca. Gli emiliani nel primo tempo avevano sfruttato una delle due occasioni create per portarsi in vantaggio: un tiro sbagliato di Berardi è diventato un assist per Matheus Enrique, appostato sul secondo palo. Già nel primo tempo era stata la Roma a fare la partita, ma un ottimo Consigli aveva detto no per due volte a Dybala. A inizio ripresa occasione non sfruttata da Lukaku. Poi alla mezzora della ripresa rigore trasformato da Dybala e sei minuti più tardi autogol di Tressoldi su tiro di Kristensen. Sassuolo sfortunato negli espisodi, ma il successo della Roma ci può stare. Nel dopopartita nuova trovata mediatica di Mourinho, che ha risposto in portoghese alle domande di stampa e tv.

FIORENTINA-SALERNITANA 3-0

I viola si sono ritrovati. E lo hanno fatto capire con la prima mezzora giocata a mille. In vantaggio già dopo sei minuti con il rigore trasformato da Beltran, la Fiorentina ha schiacciato gli avversari: bellissimo il raddoppio di Sottil con un tiro a giro al diciottesimo. Il punteggio non si è dilatato grazie alle grandi parate di Costil, portiere francese della Salernitana che assomiglia a Giroud. A inizio ripresa ai campani si è presentata l’occasione di riaprire la gara, ma Ikwuemesi solo davanti alla porta ha incredibilmente centrato la traversa con un colpo di testa. Occasione invece non fallita da Bonaventura che da pochi passi ha siglato il 3-0 al 56esimo. La Fiorentina sale al sesto posto, la Salernitana resta ultima.