Sessant'anni fa nasceva l'Autostrada del Sole. Un anniversario storico che accompagna il nuovo logo di ASPI

Quattro ottobre 1964: il Presidente del Consiglio Aldo Moro inaugura l'Autostrada del Sole. Oggi, sessant'anni dopo, Autostrade per l'italia la celebra, via regina della nostra penisola. L'A1 diventò la compagna del boom economico, la strada delle lunghe percorrenze, delle vacanze, dell'unione finalmente più semplice tra il Sud e il Nord del Paese. Una sfida, viste le caratteristiche geografiche dell'Italia. Che il team di progettisti, tecnici, operai che lavorarono incessantemente per otto anni, riuscì a vincere, favorendo lo spostamento di persone e merci. Un vero e proprio ruolo sociale che l'A1 conserva ancora oggi, con i suoi 800km. Una sfida che non si è mai fermata, fatta di un'attenzione crescente, anno dopo anno, per l'innovazione, per la tecnologia, per la sicurezza, sempre al passo con i tempi. “La storia dell’Autostrada del Sole - afferma l’Amministratore delegato del Gruppo Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi - ci insegna che per compiere una simile impresa è necessario costruire capacità industriale con coraggio e lungimiranza, guardando al futuro della nuova mobilità e delle generazioni di domani".





PRESENTATO IL NUOVO LOGO

Il 2024, per Autostrade per l'Italia è l'anno di un altro anniversario importante: i cento anni dell'A8 , la prima autostrada del mondo. Ma non solo, perchè quest'anno sarà ricordato come quello dei record per ASPI, dai volumi di traffico, arrivati a 5 miliardi di chilometri percorsi, agli investimenti sulla rete nazionale pari a 2 miliardi di euro messi a terra in dodici mesi. Un momento importante per il Gruppo, che prosegue il suo lavoro tra la continuità di valori e il profondo processo di trasformazione aziendale, con l'ingresso di nuovi azionisti e nuovi vertici, un cambiamento del management, l'adozione di sistemi innovativi di monitoraggio e manutenzione delle infrastrutture. Un nuovo corso da sottolineare con un nuovo logo, presentato proprio oggi, che simboleggia la complessità della rete gestita dal Gruppo, la connessione con i territori e con il futuro.