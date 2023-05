Silvio Berlusconi vicino alle dimissioni dall'ospedale San Raffaele di Milano. Confalonieri: "Sta meglio"

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Si avvicina il momento delle dimissioni dall'ospedale San Raffaele di Milano per l'ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, il numero uno di Forza Italia è stato ricoverato 28 giorni fa per curare una infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. Il prossimo bollettino medico è atteso per domani. Tutto fa pensare, a quanto si apprende da fonti azzurre, che il Cavaliere possa tornare ad Arcore in settimana.





BERLUSCONI POTREBBE INTERVENIRE ALLA CONVENTION DI FORZA ITALIA

L’ultimo aggiornamento, diramato mercoledì scorso dal San Raffaele, indicava “il raggiungimento di un quadro clinico stabile, caratterizzato da una ottimale e convincente ripresa delle funzionalità d’organo”. Tutto fa pensare, a quanto si apprende da fonti azzurre, che Berlusconi possa tornare ad Arcore in settimana e la speranza degli esponenti di Forza Italia è quella di avere in collegamento telefonico Berlusconi durante la convention del partito in programma a Milano dal 5 al 6 maggio. L'ex premier potrebbe far sentire la sua voce al termine dell'evento, che ha come obiettivo quello di rilanciare il partito. L'ultima parola, come sempre, spetterà ai medici che stanno monitorando giorno e notte le sue condizioni e vogliono evitare ricadute. Negli ultimi giorni Berlusconi, raccontano, va ripetendo che non vede l'ora di tornare a casa e in campo ancora una volta. Chi lo ha sentito nelle ultime ore lo ha trovato sul pezzo e concentrato sull'organizzazione di Forza Italia. E c'è chi pronostica al suo rientro un nuovo giro di nomine.





LE PAROLE DI CONFALONIERI

"Il mio amico sta meglio. Parlavano di dimetterlo, adesso non so se adesso lo lasceranno, ma sta molto meglio". Così Fedele Confalonieri, presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo, parlando delle condizioni di salute di Silvio Berlusconi a margine dell'evento di presentazione del Maggio Manzoniano. A chi gli ha chiesto se saranno possibili le dimissioni in settimana, lo storico amico dell'ex premier ha risposto: "Non lo so, sono cose mediche. L'altro ieri ero da lui, sta anche lavorando molto per preparare la convention del 6 maggio" ha aggiunto. "Non so se farà un video o un messaggio, ma sicuramente parteciperà".