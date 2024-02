“Sinceramente” di Annalisa è la canzone vincitrice della classifica "RTL 102.5 #Radiofestival" 2024, l’artista ha ricevuto il premio in diretta negli studi di RTL 102.5

È “Sinceramente” di Annalisa il brano vincitore della speciale classifica "RTL 102.5 #RADIOFESTIVAL" 2024. Durante ‘The Flight’, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, l’artista ha ricevuto in diretta lo speciale premio ed ha commentato così la vittoria: «Questo Sanremo è stato impegnativo ma pieno di soddisfazione. Grazie davvero per questo premio, sono felicissima. È bello vedere queste classifiche e ricevere questi premi. Ringrazio tutti quelli che mi hanno votato e RTL 102.5».





MAURIZIO GUGLIOTTA, AD DI EARONE COMMENTA LA VITTORIA DI ANNALISA

Il risultato della classifica è il frutto della rinnovata collaborazione tra RTL 102.5 e EarOne, la società che pubblica in tempo reale i dati sui brani più trasmessi dalle emittenti radio e televisive in Italia. La classifica si basa sui voti espressi dagli ascoltatori di RTL 102.5, ponderati con i dati dell'airplay radiofonico rilevati da EarOne. Quest'ultima considera un campione rappresentativo di oltre 150 emittenti radiofoniche, comprendente radio nazionali, regionali e locali.

In collegamento con RTL 102.5, Maurizio Gugliotta, Amministratore Delegato di EarOne, ha commentato la vittoria della classifica. «Ormai da diversi anni abbiamo creato con RTL 102.5 una partnership in occasione del Festival di Sanremo che cerca di capire qual è la canzone più radiofonica del festival. Questa classifica, dove EarOne in collaborazione con RTL 102.5 elabora una classifica sulle canzoni del festival più trasmesse dalle radio italiane. Sanremo quest'anno ha offerto canzoni che saranno tormentoni ben oltre l'estate, ma ce n'è stata una che ha infiammato i programmatori musicali delle radio che in pochi giorni di programmazione, dal primo ascolto, hanno iniziato a girarla in modo massiccio. Sono contento di poterlo dire e di dare questo premio. In 5 giorni di programmazione sono state 127 le radio su 150 monitorate, quelle a trasmettere Annalisa. Un numero per capire quanto la radio tenga ad Annalisa. Nello specifico ci sono stati esattamente 1391 passaggi in onda in 5 giorni, un'audience pazzesca che ha ascoltato il brano».





I PROSSIMI APPUNTAMENTI LIVE DI ANNALISA E LA PRIMA VOLTA ALL’ARENA DI VERONA

Annalisa sarà live a partire da aprile con TUTTI NEL VORTICE PALASPORT e proseguirà i suoi appuntamenti live anche in estate con “TUTTI NEL VORTICE OUTODOOR”, una serie di concerti in festival prestigiosi. Inoltre, il 14 maggio, Annalisa sarà per la prima volta live all’Arena di Verona. «Sarà un evento speciale e unico. Percepisco un grande entusiasmo perché sta andando tutto bene. Non vedo l’ora di cantare davanti a tutta quella gente. Ricordo la mia prima volta in Arena in occasione di una serata di premiazione con altri artisti; sarà una grande emozione vedere quel muro di gente e pensare che stavolta sono lì per me e basta», afferma l'artista a RTL 102.5.





Le date del 'TUTTI NEL VORTICE PALASPORT'

6 aprile 2024 - FIRENZE – Nelson Mandela Forum

8 aprile 2024 - TORINO – Inalpi Arena

10 aprile 2024 - MILANO – Forum (Assago) SOLD OUT

12 aprile 2024 - BARI – Palaflorio

13 aprile 2024 - NAPOLI – Palapartenope

17 aprile 2024 - BOLOGNA – Unipol Arena

21 aprile 2024 - ROMA – Palazzo dello Sport

24 aprile 2024 - PADOVA – Kione Arena

29 aprile 2024 - MILANO – Forum (Assago)





Le date del 'TUTTI NEL VORTICE OUTODOOR'

16 giugno 2024 - ANNONE DI BRIANZA (LC) – NAMELESS FESTIVAL

21 giugno 2024 - BELLINZONA – CASTLE ON AIR

26 giugno 2024 - FERRARA – FERRARA SUMMER FESTIVAL

06 luglio 2024 - CATTOLICA (RN) – ARENA REGINA

12 luglio 2024 - MAROSTICA (VI) – MAROSTICA SUMMER FESTIVAL

17 luglio 2024 - GENOVA – LIVE IN GENOVA FESTIVAL

26 luglio 2024 - CATANIA – VILLA BELLINI

27 luglio 2024 - PALERMO – CANTIERI CULTURALI ZISA

02 agosto 2024 - FORTE DEI MARMI (LU) – VILLA BERTELLI

06 agosto 2024 - GALLIPOLI (LE) – PARCO GONDAR

08 agosto 2024 - PESCARA – ZOO MUSIC FEST

10 agosto 2024 - BAIA DOMIZIA (CE) – ARENA DEI PINI

12 agosto 2024 - ROCCELLA JONICA (RC) – ROCCELLA SUMMER FESTIVAL

17 agosto 2024 - OLBIA – RED VALLEY FESTIVAL

Info prevendite friendsandpartners.it.