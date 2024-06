Sinner ad Halle, Musetti al Queen's, il tennis italiano è show sull’erba

Il periodo d’oro del tennis italiano continua e oggi, domenica 23 giugno, i nostri campioni giocheranno ben tre finali in vista di Wimbledon. Jannik Sinner ad Halle, in Germania affronterà l'amico e compagno di doppio, Hubert Hurkacz. Mentre nel doppio la coppia Bolelli-Vavassori sfiderà per il titolo i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz. A Londra, Lorenzo Musetti è in finale al Queen's dove sfiderà per il titolo lo statunitense Tommy Paul. Si è invece fermata ad un passo dalla finale Elisabetta Cocciaretto, eliminata a Birmingham.





Sinner

"Ho vinto quattro partite dure, è una bella preparazione per Wimbledon; poi la prossima settimana non giocherò e sarà un bene per me e per il mio corpo": così Jannik Sinner al termine del match con Zhang Zhizhe vinto per 2 set a zero con il punteggio di 6-4 7-6. "E' stata una partita dura, con più scambi rispetto a ieri ed è quello che mi serviva” ha aggiunto l'altoatesino “Zhang ha giocato bene. Ha servito e risposto bene, dovevo essere molto attento, ho salvato un set point nel secondo. Ma sull'erba può succedere tutto". Nella finale di oggi, Sinner affronterà il suo compagno di doppio, il polacco Hubert Hurkacz, "sarà molto equilibrata, lui sull'erba gioca molto bene. Sarà comunque un bel giorno, cercherò di divertirmi, spero di mostrare un bel tennis. Ci conosciamo bene” ha detto ai microfoni di Sky Sport. Quest’anno Sinner ha fatto segnare numeri importanti: quattro finali, 37 vittorie e appena 3 sconfitte. Anche la nuova fidanzata di Sinner, Anna Kalinskaya, è in finale al torneo di Berlino. Sempre ad Halle, oggi in finale c'è anche il doppio Bolelli-Vavassori che sfiderà per il titolo i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, seconde teste di serie del torneo.





Musetti

Anche Lorenzo Musetti centra la finale a Queen’s di Londra. Il tennista di Carrara ha eliminato in semifinale l'australiano Jordan Thompson in tre set 6-3 3-6, 6-3, al termine di un match ad alta intensità. "E' stato uno dei match più duri di questa settimana” ha commentato a caldo l'azzurro. “Lui ha giocato ad un livello eccezionale soprattutto nel secondo set. Alla fine è stata molto dura, ne sono uscito giocando degli ottimi colpi e il break ottenuto mi ha dato la fiducia per chiudere. E' stato quello il momento chiave: avevo avuto già tante occasioni ed alla fine ce l'ho fatta. Domani c'è un ultimo passo da fare".





Cocciaretto

È andata male, ieri, ad Elisabetta Cocciaretto che si è fermata in semifinale al torneo di Birmingham. La 23enne di Fermo, n.44 WTA, bloccata in parte da un problema alla coscia sinistra, è stata battuta 6-2 6-2 dalla kazaka Yulia Putintseva, n.41 WTA.