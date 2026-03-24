Sinner batte Corentin Moutet e vola agli ottavi di finale del torneo ATP 1000 di Miami

Sinner batte Corentin Moutet e vola agli ottavi di finale del torneo ATP 1000 di Miami

Sinner batte Corentin Moutet e vola agli ottavi di finale del torneo ATP 1000 di Miami Photo Credit: ANSA

Paolo Pacchioni

24 marzo 2026, ore 10:32

Vittoria senza problemi per l'altoatesino che centra il tredicesimo successo consecutivo in un ATP 1000 e può accorciare le distanze da Alcaraz per la vetta del ranking mondiale

MATCH SENZA STORIA

La vittoria è stata netta, mai in discussione. Jannick Sinner ha battuto il francese Corentin Moutet in due set, con i parziali di 6-1 6-4. Il match è durato un’ora e dodici minuti. Partita in discesa fin da subito per Sinner, che firma un break dopo l'altro nel primo set trovando ottima continuità con il servizio. Qualche problema in più nel secondo, dove Moutet cerca di variare il suo gioco per non dare punti di riferimento ma finisce per perdere la battuta nel quinto game, break che permette all’altoatesino di conquistare set e match.

STASERA DI NUOVO IN CAMPO

Negli ottavi di finale del torneo ATP 1000 di Miami, Jannick Sinner ora affronterà statunitense Alex Michelsen, che ha battuto il cileno Tabilo in tre set ( parziali 3-6, 6-3,6-4). Michelsen ha 21 anni ed è al quarantesimo posto del ranking ATP. La sfida si giocherà stasera, quando in Italia saranno le ore 21.00. Battendo Corentin Moutet il tennista italiano ha centrato il tredicesimo successo consecutivo in un torneo Master 1000 (da Parigi lo scorso novembre, poi Indian Wells meno di due settimane fa e ora l'appuntamento in Florida).

CACCIA AL NUMERO UNO

A Miami ha già terminato la sua corsa Carlos Alcaraz, eliminato domenica da Korda. A Sinner si presenta l’opportunità di accorciare le distanze e di tornare ad avvicinarsi al primo posto del ranking mondiale. Con una combinazione favorevole di risultati, Jannick potrebbe tornare ad essere il numero uno al mondo al prossimo torneo di Monrtecarlo.

LA SODDISFAZIONE DI SINNER

Dopo la vittoria si Corentin Moutet, Jannick Sinner si è detto soddisfatto, ha commentato la sua striscia positiva di risultati, ma sempre restando con i piedi per terra, già concentrato sul prossimo match: “Sono molto felice, ma allo stesso tempo non gioco per i record. Sono molto contento di essere qui, è sicuramente un torneo che mi è mancato lo scorso anno - ha detto Sinner -, quindi sono molto felice, e può succedere di tutto: questo sport è così imprevedibile. Cerchiamo quindi di mantenere la concentrazione molto alta, il più possibile, e poi vedremo cosa succederà nel prossimo turno. Ogni volta con il mio team cerchiamo di preparare il match nel miglior modo possibile per essere tatticamente il più perfetto possibile e a dare il massimo”.


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