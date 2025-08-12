Jannik Sinner robotico a Cincinnati. Il numero del mondo e stato davvero imperturbabile. L’esito del match contro Diallo non era in discussione. Lui non si è fatto distrarre da una buffa catena di eventi. l' allarme antincendio che è scattato mentre lui e Diallo erano in campo i, né le luci lampeggianti che sono impazzite strappando perfino un sorriso al numero uno al mondo che a un certo punto chiede " ma possiamo giocare? ". E nemmeno la lunga attesa scaturita dal blackout che ha costretto gli organizzatori a posticipare l'avvio delle partite in programma. Immarcescibile e impermeabile alla fatica, concentrato su stesso: nulla sembra in grado di frenare il campione di Wimbledon che in testa ha già gli US Open e vuole arrivarci pronto. Ecco perché dopo aver battuto il canadese al termine di una partita folle per tutto quanto accaduto, si gira vero il suo staff e urla invasato a Simone Vagnozz i "andiamo al campo". "Sì, sì…" è la replica del tecnico che annuisce mentre il preparatore, Umberto Ferrara , gli filtra il messaggio leggendo il labiale e Darren Cahill sembra chiedere "ma che dice?".

ED ORA CI ALLENIAMO

La serata difatti non è ancora finita, con il 6-2/7-6 contro il canadese perché ha pensato bene di svolgere un allenamento supplementare fino a tarda ora. Lì sono le 22 passate ma Sinner non ha alcuna intenzione di fermarsi: ha ancora abbastanza energia per spostarsi su un altro campo e sottoporsi a una sessione straordinaria. Il motivo? Era scontento di come ha servito soprattutto nel secondo set, della prestazione e delle sensazioni che ha ricavato contro un avversario tenace: è meglio lavare subito quella sbavatura, concedendosi un dopo partita di lavoro intensivo per capire cosa non ha funzionato rispetto a quel rendimento al servizio caratterizzato da un poco entusiasmante 50% di prime palle.

Sinner negli ottavi di finale affronterà Mannarino. Ha fretta e voglia matta, deve difendere titoli e punti conquistati nello scorcio americano della scorsa stagione: dalla superficie in cemento di Cincinnati a quella di Flushing Meadows il passo è breve. "È stato un match difficile – le sue parole di Sinner nell’intervista post partita – ma è meglio affrontare situazione complicate prima di un torneo del Grande Slam. È necessario attraversare questi momenti per recuperare quegli automatismi che mi permetteranno di essere a New York con il ritmo giusto. Alla fine, sono riuscito a evitare il terzo set contro Diallo nonostante non abbia giocato sempre bene. Non sono nemmeno riuscito a servire come avrei voluto in alcuni game".



