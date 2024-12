Siria, incendiato albero di Natale, proteste cristiane a Damasco

La scorsa sera, ad Al-Suqaylabiya, nel governatorato di Hama, uomini armati di origine uzbeka hanno incendiato un albero di Natale. L’episodio ha provocato forte indignazione tra gli abitanti, prevalentemente cristiani, che hanno reagito con veemenza. I giovani della comunità hanno organizzato un sit-in e in altre zone, come Damasco, si sono svolte manifestazioni di protesta. L’Osservatorio siriano per i diritti umani (SOHR) ha riportato che gli aggressori, appartenenti al gruppo jihadista Ansar al-Tawhid, hanno minacciato gli abitanti con le armi per impedirne l’avvicinamento. I residenti di Al-Suqaylabiya hanno espresso frustrazione per l’assenza di sicurezza, denunciando anche limitazioni alla libertà di culto e crescenti attacchi contro simboli religiosi cristiani.





LE PROTESTE DEI CRISTIANI A DAMASCO

Oggi, diverse manifestazioni hanno attraversato i quartieri cristiani di Damasco, secondo quanto riportato dall’Afp. “Rivendichiamo i diritti dei cristiani” è stato il grido comune dei manifestanti mentre sfilavano per le strade della capitale, dirigendosi verso la sede del Patriarcato ortodosso a Bab Charqi. Provenienti da varie zone, i dimostranti si sono riuniti spontaneamente per esprimere preoccupazione e malcontento. Le proteste arrivano a più di due settimane dalla presa del potere da parte di una coalizione armata guidata da islamisti, che ha destituito Bashar al-Assad. Quest’ultimo si era spesso presentato come un difensore delle minoranze in un Paese a maggioranza sunnita.