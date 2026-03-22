Sofia Goggia trionfa in superG e Dominik Paris domina a Lillehammer: Italia protagonista in Coppa

Sofia Goggia trionfa in superG e Dominik Paris domina a Lillehammer: Italia protagonista in Coppa

Sofia Goggia trionfa in superG e Dominik Paris domina a Lillehammer: Italia protagonista in Coppa Photo Credit: EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Tommaso Angelini

22 marzo 2026, ore 13:53

Goggia conquista la prima Coppa di superG della carriera a Kvitfjell, mentre Paris vince la discesa e il superG finale a Lillehammer, stagione da record per l’Italia

SOFIA GOGGIA VINCE LA COPPA DI SUPERG

Dopo una stagione intensa e piena di emozioni, Sofia Goggia ha finalmente conquistato la sua prima Coppa del Mondo di superG. L’azzurra bergamasca, 33 anni, ha firmato il trionfo sulle nevi di Kvitfjell, precedendo la neozelandese Alice Robinson, sua ultima avversaria aritmetica, giunta settima a 2”41 dalla vetta. Con questo risultato, Goggia succede a Federica Brignone, campionessa nella stagione 2021-22, e chiude definitivamente i conti per la specialità. La gara è stata una vera esibizione di forza e precisione da parte della campionessa italiana, che ha completato il percorso in 1’29”23, 32 centesimi meglio della svizzera Corinne Suter e sei decimi davanti a Kira Weidle Winkelmann. Al quarto posto si è piazzata Emma Aicher, ad un solo centesimo dalla compagna di squadra, guadagnando punti preziosi sulla leader Mikaela Shiffrin, ora distante 45 lunghezze a due gare dal termine. La diretta concorrente per la sfera di cristallo, Alice Robinson, ha invece deluso, sbagliando i tratti decisivi dell’Olympiabakken e chiudendo a 2”41 da Goggia. Tra le altre azzurre, Elena Curtoni ha concluso ottava, Laura Pirovano tredicesima, Asja Zenere quindicesima e Roberta Melesi ventitreesima. Emozionata e commossa, Goggia ha parlato della tensione accumulata nel corso della stagione e della paura di commettere un errore decisivo, che l’aveva resa anche un po’ scorbutica con chi le stava vicino. Alla fine, la gioia per le tre vittorie stagionali, il bronzo olimpico e la Coppa di superG ha preso il sopravvento, confermandola come velocista completa, nonostante alcune delusioni in discesa.


VINCE ANCHE DOMINIK PARIS DOPO IL SUCCESSO DI SABATO

Anche tra gli uomini l’Italia ha brillato: Dominik Paris ha bissato il successo della discesa vincendo anche il superG delle finali a Lillehammer con il tempo di 1’26”81, replicando la doppietta realizzata lo scorso anno sulla stessa pista. Paris ha ottenuto così la vittoria numero 26 in carriera, l’ottava a Lillehammer, davanti agli austriaci Vincent Kriechmayr e Raphael Haaser. Giovanni Franzoni, quinto, e altri azzurri come Mattia Casse, Guglielmo Bosca e Christof Innerhofer hanno contribuito a una prestazione complessiva solida, anche se Marco Odermatt, già vincitore di tutte le coppe tranne quella di specialità, domina la scena. Con le Finali ancora in corso, l’attenzione si sposterà ora sul gigante, dove l’Italia non ha grandi ambizioni, ma può festeggiare comunque un’altra stagione di successi e soddisfazioni nel circo bianco internazionale.

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