Sofia Goggia trionfa in superG e Dominik Paris domina a Lillehammer: Italia protagonista in Coppa

SOFIA GOGGIA VINCE LA COPPA DI SUPERG

Dopo una stagione intensa e piena di emozioni, Sofia Goggia ha finalmente conquistato la sua prima Coppa del Mondo di superG. L’azzurra bergamasca, 33 anni, ha firmato il trionfo sulle nevi di Kvitfjell, precedendo la neozelandese Alice Robinson, sua ultima avversaria aritmetica, giunta settima a 2”41 dalla vetta. Con questo risultato, Goggia succede a Federica Brignone, campionessa nella stagione 2021-22, e chiude definitivamente i conti per la specialità. La gara è stata una vera esibizione di forza e precisione da parte della campionessa italiana, che ha completato il percorso in 1’29”23, 32 centesimi meglio della svizzera Corinne Suter e sei decimi davanti a Kira Weidle Winkelmann. Al quarto posto si è piazzata Emma Aicher, ad un solo centesimo dalla compagna di squadra, guadagnando punti preziosi sulla leader Mikaela Shiffrin, ora distante 45 lunghezze a due gare dal termine. La diretta concorrente per la sfera di cristallo, Alice Robinson, ha invece deluso, sbagliando i tratti decisivi dell’Olympiabakken e chiudendo a 2”41 da Goggia. Tra le altre azzurre, Elena Curtoni ha concluso ottava, Laura Pirovano tredicesima, Asja Zenere quindicesima e Roberta Melesi ventitreesima. Emozionata e commossa, Goggia ha parlato della tensione accumulata nel corso della stagione e della paura di commettere un errore decisivo, che l’aveva resa anche un po’ scorbutica con chi le stava vicino. Alla fine, la gioia per le tre vittorie stagionali, il bronzo olimpico e la Coppa di superG ha preso il sopravvento, confermandola come velocista completa, nonostante alcune delusioni in discesa.



