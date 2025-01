Sofia Vergara e Lewis Hamilton: nuova coppia?

Il pilota di Formula 1 Lewis Hamilton è stato fotografato insieme all’attrice colombiana Sofia Vergara. Il gossip su una presunta relazione tra i due sta facendo il giro del web e non solo. Potrebbe essere la prima coppia vip del 2025 anche se per ora non ci sono conferme e sembrerebbe essere solamente un presunto flirt.

Hamilton dopo l’addio alla Mercedes e un ultimo post pubblicato sui suoi profili social il primo gennaio è sparito dai social. In realtà, secondo il sito americano di gossip TMZ, il pilota ha passato le sue vacanze a New York dove avrebbe incontrato la sua nuova fiamma, l’attrice cinquantaduenne Sofia Vergara.

I due sono stati paparazzati mentre pranzavano in un famoso ristorante di New York. Come riporta TMZ, i presenti hanno osservato che Sofia ha praticamente ignorato il cibo nel suo piatto, concentrata com'era nella conversazione con gli altri commensali. Una volta usciti dal ristorante, i due sono stati visti conversare animatamente, dopodiché l'attrice ha salutato il pilota e si è diretta verso l'auto. Entrambi sembravano di ottimo umore mentre parlavano tra loro sul marciapiede dopo il pranzo, durato circa due ore.

Il gossip è stato riportato anche dal New York Post, che avrebbe cercato di entrare in contatto con l'entourage dei due, ma nessuno ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Al momento si tratta quindi solo di voci, poiché nessuno ha né confermato né smentito quanto circolato. L'unica certezza è che Sofia Vergara è tornata single da pochi mesi.





LA CARRIERA DI SOFIA VERGARA

Sofia Vergara, attrice colombiana classe 1972, è apparsa per la prima volta in uno spot della Pepsi all’età di 17 anni. Ha lavorato per diverse serie tv e film: ha recitato nella versione colombiana di Desperate Housewives, Amas de Casa Desesperadas, e, dal 2009, è una delle protagoniste dell’acclamata serie ABC Modern Family. Inoltre ha partecipato a film come La ricetta perfetta nel 2014 e a Fuga in tacchi a spillo nel 2015.