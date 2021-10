“Sogno di recitare con Antonio Albanese”: Valentina Persia compie 50 anni e apre il cassetto dei ricordi

Cifra tonda. Valentina Persia compie 50 anni. E non li nasconde, anzi ne approfitta per festeggiare in diretta su RTL102.5 News intervenendo a Trends&Celebrities, la trasmissione condotta da Francesco Fredella e Simone Palmieri (in onda dalle 13 alle 15). Una vera e propria operazione rewind perché la Persia apre il cassetto dei ricordi e parla del suo debutto in televisione. “Quando ero bambina studiavo danza ed un giorno a casa, abitavamo nel quartiere Ostiense di Roma, si presentarono delle persone chiedendoci se ci fosse qualcuno in grado di partecipare ad una trasmissione televisiva. E i miei fratelli dissero: “Certo, nostra sorella Valentina”- racconta- “Andai in trasmissione, si trattava di una trasmissione locale a Roma, c’erano Milly e sua sorella Gabriella alla conduzione. Imitai Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Posso dire di essere stata lanciata in tv da Milly”.

LA PERSIA A BALLANDO CON LE STELLE?

Valentina non pensa assolutamente di andare a Ballando con le stelle, tra l’altro la Carlucci ha sempre vietato la partecipazione ai concorrenti di altri reality show. Una deroga per Al Bano Carrisi, che dal 16 ottobre scenderà in pista. “Impossibile partecipare. Sono diplomata come ballerina e sarei una professionista, anche se ho appeso le scarpette al chiodo. Quindi non penso di poter essere arruolata nel cast di Milly", ribadisce la Persia, che in passato ha insegnato in una scuola materna di Roma.

IL SOGNO DI RECITARE CON ANTONIO ALBANESE

Come tutti ha un sogno nel cassetto. “Vorrei recitare con Antonio Albanese. Credetemi, darei qualsiasi cosa per una posa sul set con lui, anzi tramite voi faccio un appello”: parola di Valentina. Che potrebbe essere il concorrente perfetto di “Lol – chi ride e fuori”, il programma con Fedez e Mara Maionchi. “Sarei bravissima. Perché so improvvisare e potrei far ridere i concorrenti”, assicura.