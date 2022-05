"Sono pronto a tornare in tv": Claudio Sona al Grande Fratello Vip?

Claudio Sona vuole tornare in tv. L'ex tronista torna a “Trends & Celebrities”, in radiovisione su RTL 102.5 News con Francesco Fredella e Alessandra Vatta nella puntata del lunedì. "Vorrei fare qualcosa di carino, quindi sto aspettando che arrivi qualche proposta. Farei volentieri un reality show, il mio preferito è Pechino Express…”, racconta. Da un paio di anni Sona è fidanzato con Nicolas, personal trainer di professione, che spesso lo accompagna in giro per il mondo nei numerosi viaggi.

IL SUO ARRIVO AL GRANDE FRATELLO VIP?

Alfonso Signorini scalda i motori. A quanto pare, il conduttore starebbe già lavorando per la nuova edizione del format che tornerà su Canale 5 a partire dal prossimo 19 settembre. C'è tanta attesa, visto il successo dello scorso anno. “Sono fidanzato con Nick Cornia da più di due anni e mi piacerebbe andare con lui nella Casa per fare vedere la normalità del nostro rapporto, ma mi piacerebbe anche andarci da solo per illustrare la normalità di una coppia gay che si ama e si cerca, anche se separata. Già adesso passiamo molto tempo assieme, quindi non mancano i litigi, le discussioni. Entrambi siamo gelosi, ma non siamo ossessionati l’uno dall’altro. Se c’è uno sguardo che non capiamo o una parola di troppo subentra il fattore della gelosia, ma normalmente abbiamo due caratteracci e litighiamo per alcune cose, fra cui il disordine. Nick non imparerà mai a buttare fuori il disordine dalla sua vita. Il rapporto con le nostre famiglie? È serenissimo. Vado molto d’accordo con suo padre e sua madre”, dice ancora Sona. Che, secondo rumors, nei prossimi giorni dovrebbe essere "provinato" da Alfonso Signorini.