Sorpresa in Florida, Jannick Sinner va a trovare la nazionale di calcio. Abbracci, foto e sorrisi con gli azzurri

Era in zona e ha deciso di fare una bella sorpresa agli azzurri. Jannick Sinner è andato a trovare i giocatori della nazionale italiana appena sbarcati in Florida. Il campione del tennis è a Miami , pronto a partecipare al Master 1000 dove cercherà di riscattarsi dopo la sconfitta in semifinale a Indian Wells. Appassionato di calcio, buon giocatore, tifoso del Milan, Sinner si è presentato la campo dove gli azzurri stavano sostenendo un allenamento per sgranchire un po’ le gambe dopo dieci ore abbondanti di volo.

TOURNEE' AMERICANA

L’Italia del calcio è invece negli Stati Uniti per una tourneè che prevede due partite amichevoli: domani a Fort Lauderdale contro il Venezuela ( fischio d’inizio alle 22.00 ora italiana), domenica nel New Jersey – vicino a New York – contro l’Ecuador (fischio d’inizio alle 21.00 ora italiana). Una buona occasione per rendere omaggio alla comunità italiana in America, soprattutto per Luciano Spalletti due test molto utili in vista degli Europei della prossima estate.