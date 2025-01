Squid Game 2 da record e conquista oltre 152 milioni di visualizzazioni in meno di un mese Photo Credit: Agenzia Fotogramma.it

“Squid Game 2” ha vinto la sfida. La serie coreana, che ha fatto il suo ingresso su Netflix lo scorso 26 dicembre, ha raggiunto numeri molto importanti che la portano nell’Olimpo dei più grandi successi per il catalogo streaming. Non era scontato anche se i primi episodi, usciti nel 2021, avevano battuto qualsiasi record. E ora si guarda già con ottimismo al gran finale, alla terza stagione che arriverà prima dell’estate.





I NUMERI DI SQUID GAME 2

Con 152,5 milioni di visualizzazioni totali, la seconda stagione di "Squid Game" è diventata la terza serie televisiva più vista su Netflix, dietro solo alla prima stagione della serie coreana, che raggiunse 265 milioni, e a "Mercoledì" che invece arrivò a 252 milioni.

Quattro giorni dopo il suo debutto del 26 dicembre, aveva totalizzato 68 milioni di visualizzazioni in quattro giorni, diventando il più grande debutto televisivo di sempre di Netflix .

Una settimana dopo, aveva raccolto 126,2 milioni di visualizzazioni in 11 giorni, più di qualsiasi serie Netflix abbia mai raggiunto in quel lasso di tempo.

Basti dire che “Squid Game 2” ha trascorso un'altra settimana in cima alla classifica delle prime 10 serie TV non in inglese, con la prima stagione che è ricomparsa al numero 3.





SQUID GAME 2, TRAMA E CAST

La seconda stagione riparte esattamente dove si era fermata la prima.

Il protagonista, Seong Gi-Hun decide di fare dietro front in aeroporto, mosso dalla sete di vendetta e dalla voglia di porre fine ai giochi crudeli che spezzano vite con grande facilità.

Poi c’è un salto temporale e dopo anni di ricerca, il nostro sopravvissuto riesce a procurarsi un invito per entrare nuovamente nella sfida contro la sopravvivenza.

Tuttavia Seong Gi-hun non è l'unico personaggio centrale della trama.

Nei nuovi episodi arriva anche o Young-il (Lee Byung-hun), misterioso partecipante dei giochi con un passato oscuro che riesce a entrare nelle grazie del Giocatore 456; il determinato Jun-ho (Wi Ha-joon), poliziotto impegnato al fianco di Seong Gi-hun nelle sue ricerche e deciso come lui a porre fine ai giochi; e infine, Kang No-eul (Park Gyu-young), ragazza dal temperamento freddo che scopriamo presto avere un ruolo attivo all'interno dell'organizzazione dei giochi.



SQUID GAME 2 MIGLIORA SE STESSO

Non era facile riproporre una serie come Squid Game che, a detta di molti, aveva esaurito il suo potenziale già alla fine della prima stagione.

Ma il suo creatore Hwang Dong-Hyuk, ha accettato la sfida e ha fatto il miracolo di mettere in scena una serie dignitosa che, a tratti, migliora anche quel poco che non aveva particolarmente funzionato l’altra volta.

Il ritmo è più serrato e il discorso socio politico che ha sempre vissuto sotto la trama, emerge con più forza e lucidità.