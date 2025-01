Squid Game 2 è già da record e Netflix guarda già alla terza stagione

Fin dal suo debutto su Netflix nel 2021, Squid Game è riuscita a imporsi conquistando record e diventando in poco tempo la serie più vista della piattaforma con la bellezza di 1,6 miliardi di ore di visualizzazioni. Da una settimana è arrivata in streaming anche la seconda stagione che dopo tre anni ha il compito di proseguire il racconto e cercare di non deludere le aspettative che nel frattempo si sono create. Ma al di là del giudizio qualitativo che ovviamente è soggettivo e varia di persona in persona, i numeri parlano chiaro. Squid Game 2 è già da record.





SQUID GAME 2 PARTE FORTE

I dati interni di Netflix mostrano che la seconda stagione di Squid Game ha totalizzato 68 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo nei quattro giorni successivi al debutto del 26 dicembre. I numeri, pubblicati da The Hollywood Reporter, sono misurati in base alle ore di visione totali, 487,6 milioni, divise per la durata di 7 ore e 10 minuti di tutti gli episodi. Ciò infrange il precedente record della prima settimana stabilito da "Mercoledì" (50,1 milioni di visualizzazioni) registrato a novembre 2022. Ricordiamo che la prima stagione di Squid Game, nei suoi primi 91 giorni, era arrivata a totalizzare 265,2 milioni di visualizzazioni. La seconda stagione è già poco più del 25 percento di quel totale.





IL FUTURO DI SQUID GAME

Nel frattempo Netflix già punta sulla terza stagione che è stata girata praticamente in contemporanea con la seconda e che arriverà in streaming durante il 2025. I nuovi episodi si sono conclusi con un finale apertissimo, lasciando tutti aggrappati a un cliffhanger che porta con sé più dubbi che risposte. Il terzo atto, che potrebbe arrivare dopo l’estate, promette di mettere la parola fine alla storia, chiudendo il ciclo narrativo una volta per tutte. Ovviamente, se i numeri dovessero dare ancora ragione a Netflix, non è da escludere che come avviene in questi casi, si possa procedere, in futuro, con spin off e storie collaterali. Qualche mese fa è stata diffusa la notizia che la piattaforma starebbe pensando di portare il format di Squid Game anche in USA con una versione girata da David Fincher.



SQUID GAME 2, TRAMA E CAST

Nei nuovi episodi della serie si ritorna esattamente alla scena finale della prima stagione. Tre anni dopo aver vinto il torneo, il Giocatore 456 ha rinunciato ad andare negli Stati Uniti e torna con un nuovo obiettivo in mente: vendetta. Gi-hun si tuffa ancora una volta nel misterioso gioco di sopravvivenza, iniziando un altro gioco di vita o di morte con nuovi partecipanti riuniti per vincere il premio di 45,6 miliardi di won.

Fanno parte del cast di Squid Game 2, serie scritta e diretta da Hwang Dong-hyuk, Gong Yoo, Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yu-ri, e Won Ji-an