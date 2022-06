Squid Games 2 è ufficiale, Netflix ha annunciato che la seconda serie è in cantiere

“Ci sono voluti 12 anni per portare alla luce la prima stagione di Squid Game, l’anno scorso. Ma ci sono voluti solo 12 giorni a Squid Game per diventare la serie più popolare di sempre su Netflix“. Ha commentato così Hwang Dong-Hyuk, scrittore, regista e produttore della serie. Lo stesso Hwang Dong-Hyuk che, a novembre 2021, aveva annunciato di voler realizzare la seconda stagione della fortunatissima serie: “È già nella mia testa. Sono attualmente nel processo di pianificazione. Penso che sia troppo presto per dire quando e come accadrà. Ma prometto che Gi-hun tornerà. Farà qualcosa per il mondo“. A sette mesi di distanza da quelle dichiarazioni, è arrivata la conferma definitiva da parte di Netflix: Squid Game 2 è confermato.





Data da definire

Squid Game 2 si farà, ma ancora non si hanno certezze sulle date ma ci sarà un solo lancio globale in tutti i paesi, allo stesso momento. Hwang Dong-hyuk ha rivelato in un’intervista a Vanity Fair che la seconda stagione di Squid Game è prevista a cavallo di fine 2023 e inizio del 2024. il regista ha svelato alcune anticipazioni: "È già nella mia testa. Sono attualmente nel processo di pianificazione. Penso che sia troppo presto per dire quando e come accadrà. Ma prometto che Gi-hun tornerà. Farà qualcosa per il mondo. Gi-hun ritornerà, così come il cattivo Front Man. Ci sarà ancora la bambola Young-hee e conosceremo anche il suo fidanzato Cheol-su."