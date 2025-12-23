Stati Uniti, ecco la "Trump-Class", le nuove navi da guerra annunciate da Donald Trump

L'ANNUNCIO DI TRUMP

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la creazione di una nuova classe di corazzate per la Marina americana, denominate “Trump-class”. L’iniziativa mira a rafforzare la capacità navale degli Stati Uniti attraverso la costruzione di grandi navi da guerra di nuova generazione, che secondo la US Navy sarebbero le più potenti mai realizzate. In un discorso tenuto a Mar-a-Lago, Trump ha sottolineato come gli Stati Uniti dispongano di tecnologie militari avanzate, ma incontrino difficoltà nel produrle con la rapidità necessaria. Il presidente ha annunciato incontri con i principali appaltatori militari per accelerare i programmi di costruzione navale, inclusa la nuova classe di corazzate.

LE CARATTERISTICHE DELLA "TRUMP-CLASS"

Secondo una scheda informativa della Marina, le Trump-class avranno una lunghezza fino a 880 piedi (circa 268 metri) e un dislocamento compreso tra le 30.000 e le 40.000 tonnellate. Si tratterebbe delle più grandi navi di superficie costruite dagli Stati Uniti dalla Seconda guerra mondiale. Per confronto, le attuali navi di superficie più grandi in servizio, i cacciatorpediniere classe Zumwalt, hanno un dislocamento di circa 15.000 tonnellate.

ARMAMENTI E POTENZA DI FUOCO

Dal punto di vista operativo, le nuove corazzate sono progettate per disporre di una capacità di fuoco molto elevata. L’armamento previsto includerebbe missili da crociera a capacità nucleare, ipersonici e manovrabili, lanciabili da 12 celle dedicate. A questi si aggiungerebbero 128 celle di lancio verticale per missili Tomahawk, missili antinave e sistemi di difesa antimissile. Il progetto prevede inoltre l’impiego di cannoni convenzionali, sistemi laser, armi a corto raggio e un rail gun elettromagnetico. Secondo il presidente, la potenza complessiva delle Trump-class sarebbe nettamente superiore a quella delle corazzate storiche del XX secolo.

I DUBBI DI ALCUNI ANALISTI SUL PROGETTO

Accanto all’ambizione del progetto, sono stati evidenziati diversi interrogativi. Al momento non è stato comunicato un calendario ufficiale per la fase di progettazione né per l’entrata in servizio delle prime unità. Il programma si inserisce in un contesto in cui la cantieristica navale statunitense ha registrato ritardi e aumenti di costo in numerosi progetti recenti. Il segretario della Marina, John Phelan, ha riconosciuto pubblicamente le difficoltà del settore, citando problemi di organizzazione, tempi di consegna e sforamenti di budget. Un altro elemento riguarda la capacità industriale. Secondo alcuni analisti, la costruzione di navi di tali dimensioni richiederebbe spazi cantieristici oggi limitati e un significativo ampliamento della forza lavoro specializzata. La Marina ha inoltre segnalato difficoltà nel reclutamento di personale tecnico, a causa della concorrenza con altri settori del mercato del lavoro.



