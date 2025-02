Stati Uniti, inizia la guerra dei dazi, ma Cina, Canada e Messico si oppongono, mentre l'Unione Europea resta a guardare

IL MESSICO ATTACCA TRUMP SULLE ACCUSE DI LEGAMI CON ORGANIZZAZIONI CRIMINALI

Il Messico ha risposto rapidamente. La presidente Sheinbaum, attraverso un post su X, ha comunicato di aver incaricato il ministro dell’Economia di applicare nuovi dazi per proteggere gli interessi economici del Paese. Sheinbaum ha respinto con fermezza le accuse della Casa Bianca riguardo presunti legami tra il governo messicano e organizzazioni criminali, definendole infondate. Ha inoltre criticato gli Stati Uniti per la loro gestione della crisi legata al fentanyl, affermando che, se davvero volessero affrontare il problema, dovrebbero concentrarsi sul controllo del traffico di droga nelle loro città e sul contrasto al riciclaggio di denaro derivante da attività illegali. Secondo l’amministrazione Trump, le nuove tariffe hanno l’obiettivo di ridurre il traffico di droga e l’immigrazione irregolare. Tuttavia, fonti della CNN avvertono che queste misure potrebbero tradursi in significativi aumenti dei prezzi per i consumatori americani, colpendo beni di largo consumo come avocado, calzature sportive e automobili.





LA RISPOSTA CINESE

Non si è fatta attendere anche la reazione della Cina con dure critiche ai dazi del 10% imposti da Trump sui prodotti cinesi. Il ministero degli Esteri cinese, tramite la portavoce Mao Ning, ha ribadito che una guerra commerciale non favorisce nessuna delle parti coinvolte e che la Cina rimarrà ferma nella difesa dei propri interessi economici. "Non ci sono vincitori in una guerra commerciale", ha dichiarato Mao Ning all’agenzia Xinhua. He Yadong, portavoce del ministero del Commercio cinese, ha sottolineato che la posizione di Pechino su questa questione rimane invariata: "I dazi doganali non giovano né alla Cina né agli Stati Uniti, né tantomeno al resto dell’economia globale".