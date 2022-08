Stefano De Martino e Belen Rodriguez a Ponza, fuga romantica con paparazzi al seguito

Come prima, più di prima. L'estate per Stefano De Martino e Belen Rodriguez sembra essere bollente. I due, che hanno avuto momenti down nella loro storia d'amore, adesso sono al settimo cielo. Un ritrovato equilibrio che viene anche immortalato dai paparazzi di Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini . Fuga d'amore a Ponza, isola ad un'ora e mezzo dalla Capitale (dove la Rodriguez è impegnata a breve con le registrazioni di Tu si que vales, il programma prodotto da Maria De Filippi ). Baci, abbracci, coccole: lo scenario, per gli amanti della cronaca rosa, non inganna: i due sono più innamorati che mai.

RITROVATA SERENITA’

Ma Stefano e Belen, nonostante una storia d'amore caratterizzata da alti e bassi, non hanno mai divorziato. Qualcuno, diverse settimane fa, ha parlato di nuovo rito per suggellare l'amore: fake news. Belen non ha bisogno di farlo perché negli ultimi mesi si è riavvicinata a Stefano, che di fatto è sempre stato suo marito. La coppia ha un figlio che si chiama Santiago mentre la Rodriguez, lo scorso anno, ha dato alla luce Luna Marì, nata dalla storia d'amore lampo con Antonino Spinalbese. Una ritrovata serenità che fa riavvolgere il nastro dei ricordi al 2013, quando la coppia si è unita in matrimonio. Un evento mediatico che ha fatto il giro della Rete e dei giornali proprio come gli ultimi scatti su Chi. Stefano e Belen quest'anno scelgono l'Italia e non Ibiza, che solitamente era il quartier generale dei Rodriguez, per rilassarsi dopo le fatiche televisive. Per Stefano è stato un anno pieno di soddisfazioni lavorative, stessa cosa per Belen che tornerà in video a partire da settembre con il programma di Maria De Filippi.