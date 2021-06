Storia di Roberto Baggio, il campione di tutti; dal Milan all'Inter, passando per il Bologna

Nelle due puntate precedenti, abbiamo raccontato gli esordi in serie A con la maglia della Fiorentina, poi gli anni alla Juventus con la conquista del Pallone d'Oro. Roberto Baggio è pronto per sbarcare a Milano.





AVVENTURA ROSSONERA

L’approdo al Milan avviene nel luglio 1995, tra le proteste di quei tifosi juventini che qualche anno prima nutrivano invece perplessità. Sulla panchina dei rossoneri c’è Fabio Capello, e al primo anno Baggio vince lo scudetto, bissando il tricolore della stagione precedente e diventando uno dei pochi calciatori a vincere il campionato per due anni di fila con due maglie diverse. Roby risulta essere il miglior assist man della serie A, ma più centrali per la conquista dello scudetto sembrano Weah e Savicevic. La stagione successiva è complicata: ad allenare il Milan arriva Oscar Washington Tabarez, che però viene presto sostituito dal rientrante Arrigo Sacchi. Tra i due c’è qualche ruggine risalente alla nazionale, il rapporto non decolla, Roberto resta ai margini e il Milan si piazza all’undicesimo posto. Tempo di cambiare aria.





NO DEL PARMA, SÌ DEL BOLOGNA

La trattativa per portare Baggio al Parma è molto ben avviata. Ma l’allenatore dei ducali Carlo Ancelotti si oppone, per motivi tattici: a suo giudizio non si sarebbe adattato al 4-4-2, che non prevede il fantasista. Il piano B è il Bologna, allenato da Renzo Ulivieri. Quella nel Bologna è la stagione del record personale di marcature per Baggio, con 22 gol segnati in 30 partite: un bottino che contribuisce alla qualificazione del Bologna alla Coppa Intertoto e che vale al giocatore la convocazione per il Mondiale di Francia. Anche in questa stagione si verificano alcune incomprensioni con l'allenatore di turno, Ulivieri, tanto che nel gennaio 1998 Baggio lascia il ritiro della squadra quando il tecnico gli comunica che non avrebbe giocato dall'inizio nella partita con la Juventus. Schierati dalla parte del calciatore, i tifosi chiedono anche l'esonero di Ulivieri tramite una petizione su internet. Nella sua autobiografia, Baggio accusa Ulivieri di essere stato invidioso della sua fama, in quanto la stampa attribuiva le vittorie del Bologna al suo talento, mettendo in ombra il lavoro dell'allenatore.