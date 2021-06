Storia di Roberto Baggio, il campione di tutti; le origini e il debutto in serie A con la Fiorentina

UN IDOLO DI TUTTI

C’è chi ha vinto molto di più di lui; c’è chi ha segnato più di lui. Ma Roberto Baggio viene considerato il miglior calciatore italiano degli ultimi decenni. Un mix di classe, talento, correttezza. Capace di essere più forte degli infortuni e della sfortuna. Baggio non è bandiera di una sola squadra: è una sorta di patrimonio comune, non è un caso che sia stato grande protagonista in Nazionale. Dopo l’esordio in serie B con il Vicenza, in serie A ha giocato con le maglie di Fiorentina, Juventus, Milan, Bologna, Inter, Brescia: Baggio non ha riservato il suo talento ai grandi palcoscenici, ha abbellito anche il calcio di provincia. Questa è la sua storia.

GIOVANE PROMESSA

Nasce a Caldogno, in provincia di Vicenza, il 18 febbraio 1967. La sua è una famiglia numerosa, è il sesto di otto figli. Il padre è un grande appassionato di calcio e di ciclismo. Si dice lo abbia voluto chiamare Roberto in onore di Boninsegna. L’idolo di Roby bambino era Zico. L’ingrasso nel mondo del calcio professionistico avviene al Lanerossi Vicenza: nel 1983, a 16 anni, debutta in prima squadra; nella stagione successiva entra in pianta stabile nella formazione titolare, segna 12 gol in campionato ed entra nel cuore dei tifosi; il 5 maggio 1985, durante la partita contro il Rimini allenato da Arrigo Sacchi, subisce il suo primo grave infortunio: salta il ginocchio destro ( legamenti e menisco), deve stare fermo per più di un anno. La sua carriera da calciatore sembra già compromessa, non sono momenti facili, Roberto vive una fase di profonda crisi, durante la quale abbraccia – per la prima volta- la fede buddista.