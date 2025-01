New Orleans, tutto quello che c'è da sapere sul killerè Shamsud-Din Bahar Jabbar

Il killer di New Orleans è Shamsud-Din Bahar Jabbar. Secondo la Cnn si tratta di un cittadino Usa. L'uomo, infatti, è stato identificato, la conferma arriva anche dal New York Times citando come fonti vari dirigenti di polizia. L'uomo indossava equipaggiamento militare e trasportava una bandiera dell'Isis nel pick-up con cui ha falciato la folla

LEGGI ANCHE - Auto sulla folla a New Orleans, almeno dieci vittime e trenta feriti, l'uomo che guidava la macchina è anche sceso a sparare

La polizia di New Orleans ha confermato che i suoi agenti hanno sparato e ucciso Shamsud Din Jabbar, il 42enne che si è lanciato con un pick-up sulla folla causando la morte di almeno 10 persone.

"Dopo che il veicolo si è fermato, l'uomo ha aperto il fuoco contro gli agenti intervenuti, che hanno risposto al fuoco", ha affermato la polizia di New Orleans, come riporta la Cnn. Nello scontro a fuoco sono rimasti feriti due agenti di polizia, le cui condizioni sono stabili", scrive l'Adnkronos.

LE PAROLE DI JOE BIDEN

Dopo l'attacco di oggi, ha parlato il Presidente Joe Biden. Che ha detto:

Non esiste alcuna giustificazione per la violenza di qualsiasi tipo, e non tollereremo alcun attacco contro le comunità della nostra nazione.

Sono stato costantemente aggiornato sin dalle prime ore di questa mattina dai vertici delle forze dell'ordine federali e dal mio team per la sicurezza interna, inclusi il segretario alla Sicurezza Interna Alejandro Mayorkas, la vice procuratrice generale Lisa Monaco, la consigliera per la sicurezza interna della Casa Bianca Liz Sherwood-Randall e la sindaca di New Orleans, riguardo al terribile incidente avvenuto lì durante la notte

"L'Fbi - ha proseguito Biden - sta guidando le indagini e sta trattando questo episodio come un atto di terrorismo. Sono grato per la coraggiosa e rapida risposta delle forze dell'ordine locali, che hanno prevenuto un numero ancora maggiore di vittime e feriti. Ho dato istruzioni al mio team affinché ogni risorsa necessaria venga messa a disposizione mentre le forze dell'ordine federali, statali e locali lavorano assiduamente per fare piena luce su quanto accaduto il più rapidamente possibile e per garantire che non vi siano ulteriori minacce di alcun tipo". "Continuerò a ricevere aggiornamenti nel corso della giornata - ha continuato - e avrò altro da dire non appena avremo ulteriori informazioni da condividere. Nel frattempo, il mio pensiero va alle vittime e alle loro famiglie, che stavano semplicemente cercando di celebrare la festività"